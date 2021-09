Del hosting al marketing: Lo que necesitas para tener una página web

Por staff

14/09/2021

Siendo que millones de personas navegan por Internet a diario, negocios, profesionales y organizaciones de todo el mundo deciden tener sus propios espacios virtuales para generar oportunidades de venta, ser encontrados o, simplemente, comunicar sus ideas. Las redes sociales son importantes, pero, sin dudas, el sitio web es el medio fundamental para tener presencia online.

Si lo pensamos de manera histórica, las redes sociales han cambiado, muchas han perdido popularidad o han dejado de ser eficaces para cumplir ciertos objetivos. En cambio, el sitio web nunca ha perdido protagonismo. Pasan los años y la página web siempre está entre nosotros.

En la actualidad, crear un sitio web está al alcance de todos por sus bajos costos de diseño y de mantenimiento. No obstante, muchos emprendedores no saben cómo comenzar. Aquí te compartimos 5 ítems que debes definir para poder tener tu propia página web:

Ver más: Curso de Docker online y gratuito

1. Un objetivo: ¡claro y definido!

A la hora de hacer negocios o generar proyectos escalables, las cosas funcionan mejor si se persiguen objetivos bien definidos. Un sitio web no es la excepción: debe tener características que se adapten al propósito o función del negocio.

Si, por ejemplo, tienes intenciones de ofrecer productos, necesitarás una web orientada al eCommerce o tienda online, con carrito de compras, pasarelas de pago y métodos de envíos integrados. Por el contrario, si solo tienes intenciones de contar lo que haces, tus talentos y tus hobbies, tu mejor alternativa es un blog. Con este formato podrás formar una comunidad “nichera” y hacerla crecer.

Cualquiera sea tu objetivo, es necesario tenerlo presente antes de avanzar. El resto de las decisiones que tomes deberán ser coherentes con el mismo.

2. Un nombre: fácil de recordar

En Internet, al nombre de una página web se le conoce como dominio. No es un detalle menor ya que, a través de él, los usuarios ingresarán a tu sitio web. Asegúrate de que sea breve, fácil de recordar y, en lo posible, que coincida con el nombre de tu marca.

Puedes elegir el nombre que desees en diferentes extensiones: .com es la más conocida; sin embargo, por su antigüedad, hay ciento de millones de nombres ya registrados con esta extensión. Si tu nombre no está disponible con un .com, puedes optar por cualquiera de las otras extensiones (.online, .store, .site, .uno, etc.). Todas se posicionan en Google y ofrecen nuevas posibilidades creativas a la hora de definir un nombre.

3. Web Hosting: lo que todo emprendedor debe conocer

Para que un sitio web esté visible en Internet, primero debes tener donde guardar toda esa cantidad de información. Es aquí donde entran en acción los hosting o servicios de almacenamiento web.

Hay diferentes tipos de hosting, dependiendo de los recursos que necesita el sitio web. Si eres un emprendedor que recién comienza y tu página web no tendrá gran cantidad de contenidos, la opción recomendable es el Web Hosting. Hay planes que ofrecen dominios y certificados de seguridad (SSL) incluídos, siendo esto un gran beneficio para tener una página web de calidad.

Si tu página web tendrá muchos contenidos gráficos y audiovisuales, y, además, recibirá una gran cantidad de visitas en simultáneo, tendrás que pensar en alojamientos web más potentes, como un Cloud Hosting y un Servidor Dedicado.

Ver más: 6 pasos para crear una página web profesional

4. Diseño: personalizado y centrado en el usuario

El diseño de la página web es un aspecto importante y existen diferentes alternativas a la hora de comenzar este proceso. En DonWeb, por ejemplo, los planes de web hosting plus y full incluyen un constructor de sitios web, muy útil para los usuarios poco experimentados. El constructor permite crear diseños profesionales gracias a un sistema fácil e intuitivo, donde solo hay que seleccionar y arrastrar elementos hasta conseguir el resultado deseado.

En cuanto al diseño en sí, procura siempre pensar en tu audiencia o en tus clientes a la hora de crearlo. Un buen sitio web debe estar centrado en la experiencia del usuario que lo recorre y contar con buenas prácticas SEO que faciliten su posicionamiento en los buscadores, como Google.

5. Una estrategia de marketing digital: que cumpla con tus objetivos

Este último punto de la lista está fuertemente relacionado con el primero. No solamente tu sitio web debe tener un objetivo claro, sino que este objetivo debe estar bien definido en el marco general de una estrategia de marketing digital amplia.

Un sitio web suele ser una pieza clave dentro de la estrategia de comunicación de un negocio. La recomendación es que aproveches el resto de los medios para captar tráfico y redirigirlo a tu web, como las mencionadas redes sociales, la publicidad, el email marketing, etc.

En este punto también deberás pensar en tus contenidos. Si eres hábil escribiendo, podrías crearlos tú mismo. Si, por el contrario, no es tu fuerte, podrías considerar aliarte con un profesional capacitado que pueda generar material que entusiasme a tu comunidad y medir los resultados.

¿Conocías todos los puntos de la lista? Una vez que los definas, estarás listo para tener una página web con un futuro prometedor en Internet.