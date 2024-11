Demandas de la SEC contra empresas cripto podrían desaparecer en 2025

22/11/2024

(EEUU) Las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) contra empresas de criptomonedas probablemente llegarán a acuerdos una vez que el presidente Gary Gensler dimita en enero de 2025, según Katrina Paglia, directora jurídica de la gestora de criptoactivos Pantera.

“La Comisión de Bolsa y Valores es una agencia extraordinaria”, señaló Gensler en un comunicado emitido el jueves. “El personal y la comisión están profundamente orientados a una misión, enfocados en proteger a los inversionistas, facilitar la formación de capital y asegurar que los mercados funcionen tanto para los inversionistas como para los emisores”.

Hablando en la Cumbre Norteamericana de Blockchain en Dallas el jueves, dijo Paglia, según Cointelegraph, que si bien la SEC no retirará completamente sus demandas, muchos casos “desaparecerán silenciosamente” con los acusados pagando acuerdos bajo términos de “ni admitir ni negar”.

La industria de los activos digitales podría experimentar un cambio radical en la política de la SEC. Gensler persiguió tenazmente a los estafadores de criptomonedas, así como a empresas como Coinbase Global Inc. y el gigante de la negociación por cuenta propia DRW Holdings por no registrarse en la agencia. La industria se opuso con fuerza, diciendo que Gensler no había proporcionado una manera real para que la naciente clase de activos encajara en estructuras de décadas de antigüedad.

Los comentarios se producen mientras el equipo de transición del presidente electo de EE.UU. Donald Trump da forma activa a lo que parece ser un enfoque drásticamente diferente a la regulación de las criptomonedas.

