Deportistas de élite se convierten en inversores ángeles

Por staff

06/12/2023

Financiar proyectos empresariales es el principal cometido de la figura del inversor ángel. El perfil de estos inversores es generalmente heterogéneo, pero existen algunos rasgos comunes. En primer lugar, suele ser un ámbito dominado por hombres. Por otra parte, suelen ser generalmente personas con experiencia profesional en sectores como la tecnología, el sector financiero y la consultoría, lo que explica que las principales áreas de inversión para Angel Investors sean las de TIC, software o telefonía.

En los últimos años hubo un cambio radical en este aspecto, y ya no es un terreno únicamente de empresarios sino que se sumó el mundo del deporte. “Un motivo que puede explicar el interés de los deportistas de élite en ayudar económicamente a startups es que supone invertir en la próxima generación de emprendedores. Además, implica confiar en un equipo, en su visión y en su historia de la que el inversor puede ser partícipe y ayudar a que los proyectos de la compañía se hagan realidad”, explica Gonzalo Abalsamo, CEO y Co-Founder de Simplestate, startup líder en inversiones en real estate.

De esta manera, deportistas argentinos de élite como, Delfina Merino, jugadora de hockey y Leona, Tute Moroni y Mario Ledesma, ambos jugadores de rugby y Pumas han decidido sumarse a Simplestate y apostar por la próxima wallet de Real Estate que viene a innovar las inversiones del sector en Latinoamérica.

“Mi decisión se basó en lograr diversificar mis ahorros pensando en el futuro. La vida profesional del deportista es corta y me pareció una linda oportunidad para apostar en algo nuevo”, comenta Tute Moroni. “Es mi primera vez en el mundo de las startups y hacerlo de la mano de Simplestate me da seguridad, ya que es una empresa que viene creciendo en un país donde todo es muy difícil”, agrega.

Otros de los perfiles que viene creciendo es el de los Business Angels, los empresarios que apoyan negocios incipientes y startups con sus recursos económicos. Tal es el caso de Martín Mundo, SR Vice President Merchandising, WM US / Board Member; Rafael Soto, CEO de Modo, una de las principales wallets de Argentina y ex general manager de Nubank y ex CEO de Ualá; Martín Ticinese, Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes; Hernán Corral, Founder de Pomelo, startup regional que está revolucionando el modo en que las fintech le ofrecen servicios a sus clientes; Agustín Scramoccino, CMO de Galgo que acaba de levantar USD 50M y ex CMO de Crehana, startup líder en edtech de la región; Juan Soares Gache, experto en mercados de latinoamérica, quien vendió su compañía Social Snack a Aleph; y Nabill Attar, fundador de Veritran, que opera en los principales mercado latinos; quienes decidieron sumarse también al crecimiento de startups en real estate apostando por Simplestate.

“Me interesó el proyecto y el modelo que plantean, la combinación de Fintech – Real Estate sumado a darle acceso a gente que pueda participar sin necesitar invertir una cantidad muy grande de dinero”, comenta el empresario Martín Mundo.

“Es realmente una gran apuesta a largo plazo, y como familia alocamos una parte de nuestro portfolio a inversiones en startups en las que creemos tienen potencial. Es una apuesta con un posible gran retorno”, agrega Mundo.

La gran capacidad de inversión que tienen tanto los deportistas como empresarios de élite, la necesidad de diversificar sus activos y su interés en el mundo startup son los motivos que suelen impulsarlos a convertirse en inversores “angels”. Y por su parte, las startups pueden encontrar en estos perfiles al inversor perfecto que aporte parte de la financiación necesaria y se convierta en embajador de su producto en todo el mundo.

Ver más: Finnovating nombra a Jonathan Acosta responsable global de grandes cuentas

Ver más: Transformación financiera: avances y aportes de los nuevos modelos de negocios

Ver más: Ualá lanza primera tarjeta de crédito sin costo en Argentina