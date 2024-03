Desafío Call for Code 2024 se centra en IA Generativa

Por staff

26/03/2024

Recientemente, el creador de Call for Code, David Clark Cause, el socio fundador de IBM, el socio benéfico de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el afiliado al programa The Linux Foundation lanzaron el Desafío Global Call for Code 2024 para empoderar a los desarrolladores para que utilicen la tecnología de IA generativa con el fin de crear soluciones que permitan mejorar el acceso equitativo a los recursos y las oportunidades para las personas históricamente desatendidas y vulnerables. Este año, los participantes tendrán acceso individual a una versión de prueba de IBM watsonx, la plataforma de IA y datos de IBM, que incluirá IBM watsonx.ai, IBM watsonx.governance e IBM watsonx Assistant. Además, los participantes tendrán acceso a otras tecnologías de IBM en IBM Cloud.

“Necesidades como el agua potable, una vivienda segura y asequible y oportunidades en educación y una representación justa en el gobierno no están al alcance de todas las personas por igual. El cambio climático agrava estos problemas en las comunidades desfavorecidas, cuyos recursos son a menudo limitados e inadecuados”, dijo David Clark, fundador y CEO de Call for Code. “Con una tecnología de IA generativa como watsonx, la comunidad de desarrolladores dispone de una poderosa herramienta para ayudar a abordar estos problemas, con el fin de contribuir a reducir la desigualdad y mejorar la vida de las personas en todo el mundo.”

Los desarrolladores participantes accederán a una versión de prueba de IBM watsonx, diseñada con principios de transparencia, responsabilidad y gobernanza, y a la plataforma de nube híbrida de IBM para desarrollar soluciones que ayuden a abordar problemas de acceso equitativo en áreas como políticas y protecciones eficaces contra el cambio climático; energía accesible y limpia; agua limpia y concienciación sobre la calidad del agua; oportunidades de liderazgo e ingresos; vivienda segura y asequible; representación; tecnología; y educación de calidad.

“Lo que hace que Call for Code sea un desafío tan dinámico para desarrolladores es su capacidad para reunir e inspirar a estudiantes, desarrolladores y solucionadores de problemas de universidades y empresas de todo el mundo a utilizar la IA y otras tecnologías para ayudar a abordar algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad”, dijo Savio Rodrigues, vicepresidente de Ecosystem Engineering y Developer Advocacy en IBM. “Este año, los participantes pueden construir con IBM watsonx para ayudar a impulsar sus soluciones, y también tendrán acceso a mentores de IBM y cursos gratuitos en IA generativa, para ayudar a garantizar que puedan crear las presentaciones más impactantes”.

El desafío de 2024 contará con una sola ronda, que ya se encuentra abierta desde el 8 de marzo y las presentaciones deben enviarse antes del 17 de octubre. El ganador del Gran Premio recibirá 50.000 dólares y el apoyo a la implementación de soluciones del ecosistema de Call for Code. El 1er finalista ganará $25,000 USD y el 2do finalista recibirá $10,000 USD. El equipo con la mejor puntuación, compuesto en su totalidad por estudiantes universitarios, también ganará una beca de $ 30,000 USD que se otorgará a su escuela o se compartirá entre hasta 5 escuelas representadas por los miembros del equipo.

Las universidades están ayudando a promover Call for Code en el aula y están trabajando para apoyar y coorganizar eventos de Call for Code durante todo el año en apoyo del Global Challenge, incluido el Instituto de Tecnología B.N.M., Dallas College, la Universidad Atlántica de Florida, el Instituto de Tecnología de Georgia, la Academia de Educación Técnica JSS, la Universidad Northwestern, la Universidad Pace, la Universidad de Florida Central, Universidad del Norte de Texas, Universidad REVA y la Universidad de Sydney.

Call for Code también anima a los participantes a referirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como un recurso para ayudar a inspirar la resolución de problemas.

Los tres equipos ganadores podrán recibir soporte de código abierto de la Fundación Linux.

