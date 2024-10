Desde la idea hasta la realidad: Claves para el éxito en la innovación tecnológica

29/10/2024

Por Victor Leon Marambio, CTO & Head of Ibero-America Digital Technology Innovation

(México) En el acelerado mundo de la tecnología, es crucial contar con herramientas que nos permitan medir el progreso y la viabilidad de las innovaciones. Tener una forma estructurada de evaluar las fases de desarrollo y preparación de una tecnología no solo nos ayuda a gestionar riesgos y recursos, sino que también facilita la comunicación clara entre equipos y con los inversores.

La primera vez que escuché sobre los Niveles de Madurez Tecnológica (TRLs) fue en una clase con el profesor Alfonso Cruz Novoa, Ph.D. en el #magistereninnovaciónuc. Su explicación me ayudó a entender la importancia de medir el progreso de las tecnologías en desarrollo.

Un Poco de Historia

Los TRLs fueron desarrollados originalmente por la NASA en la década de 1970 para evaluar la preparación tecnológica de sus sistemas y componentes antes de integrarlos en misiones espaciales. Esta escala de 9 niveles proporciona un marco claro para medir el estado de una tecnología desde su fase inicial de investigación hasta su implementación en entornos operacionales.

Niveles de Madurez Tecnológica (TRLs)

– TRL 1-3: Investigación básica y pruebas iniciales.

Ejemplo: Descubrimiento de principios científicos básicos y desarrollo de conceptos tecnológicos iniciales.

– TRL 4-6: Desarrollo y validación en entornos simulados.

Ejemplo: Creación de prototipos de laboratorio y validación en condiciones controladas.

– TRL 7-9: Demostración y despliegue en condiciones reales.

Ejemplo: Ensayos operacionales y despliegue comercial en el entorno real de funcionamiento.

No fue difícil relacionar la explicación de los TRLs del profesor Cruz con mi primera charla con Roberto Celestino Pereira , responsable del Equipo de Innovación Tecnológica de Spatial Computing de NTT DATA Brasil. Durante nuestra conversación, mientras me mostraba cómo organizaba su backlog de trabajo, me habló de los Niveles de Preparación para la Innovación (IRLs).

Mas Historia

Los IRLs fueron desarrollados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos para complementar los TRLs, proporcionando un marco que evalúa aspectos como la gestión del proyecto, la financiación y la aceptación del mercado. Estos niveles ofrecen una visión integral de la preparación de una innovación para su comercialización.

Niveles de Preparación para la Innovación (IRLs):

– IRL 1-3: Conceptualización y planificación inicial.

Ejemplo: Identificación de una necesidad del mercado y desarrollo de una idea inicial.

– IRL 4-6: Desarrollo del modelo de negocio y pruebas de mercado.

Ejemplo: Creación de un prototipo y validación de la propuesta de valor con clientes potenciales.

– RL 7-9: Comercialización y escalabilidad.

Ejemplo: Lanzamiento del producto al mercado y expansión a nuevos mercados geográficos o segmentos de clientes.

¿Por qué son importantes?

Entender y utilizar TRLs e IRLs permite a las empresas y organizaciones gestionar de manera más eficaz el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías. Facilitan la identificación de riesgos, la planificación estratégica y la atracción de inversores. Estos marcos metodológicos son esenciales para equilibrar nuestro portafolio de innovación en los equipos de Innovación Tecnológica de NTT DATA, asegurando que nuestras iniciativas avanzan de manera ordenada y eficiente desde la concepción hasta la implementación.

Conclusión

Utilizar un framework que te permita balancear tu portafolio es esencial para cualquier profesional involucrado en la innovación tecnológica. Estas herramientas no solo facilitan la planificación estratégica, sino que también ayudan a conectar nuestras innovaciones con los desafíos de nuestros clientes. En NTT DATA, estos marcos nos permiten equilibrar nuestro portafolio de innovación, gestionando de manera óptima nuestros recursos y esfuerzos para maximizar el impacto de nuestras soluciones tecnológicas.

