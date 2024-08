Desigualdad entre gasto en smartphones y servicios móviles

(México) Los teléfonos inteligentes o smartphones incorporan cada vez más características tecnológicas que, aunadas a la conectividad, permiten un ejercicio más completo de derechos fundamentales, como a la educación y la salud, entre muchos otros. Además, facilitan las labores productivas al tiempo que posibilitan espacios de comunicación y acceso a información de manera sencilla y expedita.



En el año 2020, dos tercios de los estudiantes optaron por utilizar un smartphone como su dispositivo principal para llevar a cabo actividades escolares o participar en clases a distancia. Solo 18% utilizó una laptop y 7%, una computadora de escritorio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



El uso generalizado y la tenencia de teléfonos inteligentes, aunque no son determinantes por sí mismos, pueden apalancar el desarrollo social y la igualdad en el ejercicio de derechos fundamentales, como los mencionados.



De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al cierre de 2023, poco más de 95 de cada 100 líneas telefónicas están asociadas a un teléfono inteligente, indicador que, hace seis años representaba a 88 de cada 100.



A pesar de los indicadores positivos en cuanto a la tenencia de smartphones, los hogares enfrentan distintos desafíos económicos de acuerdo con su nivel de ingresos para adquirir dispositivos tan indispensables. Por ejemplo, de acuerdo con The CIU, 4 de cada 10 usuarios recurren a algún esquema de financiamiento para contar con una terminal móvil.





Gasto de los hogares en tenencia de smartphones y servicios móviles





Según datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) en el año 2022, los hogares destinaron un gasto promedio trimestral de $3,136 pesos en servicios y teléfonos móviles, es decir en comunicación móvil. No obstante, este indicador revela variaciones significativas en función de los ingresos de los hogares.



Aquellos clasificados en el 10% más rico (decil X), no solo gastan más del doble en equipos y servicios de comunicación móvil en comparación con los hogares del decil anterior (decil IX), sino que también destinan siete veces más recursos a esta finalidad que los hogares ubicados en el decil de menores ingresos (decil I).