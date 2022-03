Despegar compensará la huella de carbono de sus colaboradores de Argentina

Por staff

30/03/2022

Despegar, la empresa de viajes en Latinoamérica, anuncia su alianza con Plantarse, fundación que hace más de diez años desarrolla acciones de mitigación de la crisis climática, para compensar la huella de carbono emitida por sus colaboradores en Argentina durante el 2021. Esta iniciativa se suma al trabajo que viene llevando a cabo la Compañía hace años en pos de su compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.

“Nos entusiasma anunciar que vamos a ser parte de un proyecto de reforestación para compensar las emisiones de CO 2 de la empresa. Para ello hicimos el cálculo de las emisiones de cada colaborador en el esquema de home office y de ese modo plantaremos 0,4 árboles por cada empleado. También calculamos las emisiones de nuestras oficinas, para plantar los primeros 620 árboles del bosque Despegar en Córdoba. A través de estas acciones concretas en Despegar promovemos una cultura de sustentabilidad con acciones que impactan contra el cambio climático, protegen la biodiversidad y mejoran la calidad de vida de las personas”, señaló Josefina Schaer, Corporate Affairs Senior Manager de Despegar.

Club del Clima es el proyecto al que se suma Despegar el cual inició en 2021 con el objetivo de que empresas y miembros particulares de la comunidad puedan sumar árboles al bosque nativo y compensar su huella de carbono. Al día de hoy, ya lleva más de 7.000 toneladas de CO 2 compensado en el país.

La fundación trabaja combinando enfoques, temáticas y fuentes de financiamiento para proponer mejoras y soluciones concretas a problemáticas sociales y ambientales. “Nuestra respuesta a la crisis es reforestar y para eso generamos alianzas con municipios y organizaciones en diferentes puntos del país. En total llevamos más de 10.500 árboles plantados y nuestra intención es seguir expandiéndonos para que el impacto sea cada vez mayor”, Mariano Padró, director de Plantarse.