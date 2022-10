DHL Supply Chain investe 500 milhões de euros na Índia para aumentar capacidade, força de trabalho e iniciativas de sustentabilidade

Por staff

10/10/2022

A DHL Supply Chain (DHL), líder global em armazenagem e distribuição, anunciou este mês um investimento de 500 milhões de euros na Índia ao longo dos próximos cinco anos. O objetivo é expandir significativamente a capacidade de armazenamento, a força de trabalho e as iniciativas de sustentabilidade no país. Com esse investimento, a DHL será proprietária total e operadora de grandes armazéns multicliente na Índia, adicionando 12 milhões de pés quadrados de espaço de armazenamento ao portfólio atual do Grupo.

O aumento de capacidade tem por objetivo atender as necessidades de setores em expansão, como e-commerce, varejo, consumo, saúdde, tecnologia, engenharia & manufatura e automotivo. Os armazéns contarão com soluções de tecnologia digital inovadoras, como robôs de separação assistida, transporte robótico interno, automação inteligente de processos, dispositivos vestíveis, separação por voz, robôs de gerenciamento de inventário e otimizações algorítmicas.

“Apesar da atual insegurança econômica e geopolítica em todo o mundo, vemos um imenso potencial de crescimento na região Ásia-Pacífico, especialmente na Índia. Como uma economia dinâmica, estável e que cresce rapidamente, a nação indiana desempenha uma função importante na economia mundial. O ambiente empreendedor e favorável ao investimento faz com que a Índia seja um dos focos para o Deutsche Post DHL Group acelerar ainda mais seus investimentos. Com a alta disponibilidade de jovens talentos qualificados e empreendedores digitais inovadores, a Índia é um dos centros alvo para o nosso segmento de contratos logísticos globais na DHL Supply Chain, além de ser um dos nossos mercados prioritários”, disse Oscar de Bok, CEO global da DHL Supply Chain.

Investimento em infraestrutura para clientes atuais e futuros



A DHL Supply Chain India acrescentará 12 milhões de pés quadrados de capacidade em armazéns multicliente de propriedade integral da DHL em cidades metropolitanas importantes, como Bangalore, Chennai, Calcutá, Mumbai, Região da Capital Nacional (NCR) e Pune. Essas cidades estão entre as que mais contribuem para o Produto Interno Bruto (PIB) geral da Índia. Além disso, os armazéns multicliente estão sendo construídos em capitais estaduais e cidades de nível 2 de crescimento rápido, como Ambala, Baddi, Cochin, Coimbatore, Guwahati, Sanand, Hyderabad, Jaipur, Indore, Lucknow, Bhubaneshwar, Hosur e Visakhapatnam.

A DHL Supply Chain India também abrirá dois Centros de Suporte de Negócios (BSC) em Bangalore e Pune nos próximos 12 a 18 meses para oferecer suporte à demanda dos consumidores. No momento, a empresa gerencia três Centros de Suporte de Negócios, que ficam em Mumbai, Gurgaon e Chennai. Esses BSCs fornecem a clientes da Índia e de todo o mundo serviços de valor agregado 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo torres de controle de transporte, análises de negócios para embasar decisões, pagamento e auditoria de conhecimento de embarque (FBAP), Order to Cash (O2C), torres de controle LLP e serviços de suporte similares.

Geração de oportunidades de emprego



Para dar suporte aos planos de expansão estratégica no país, a empresa planeja aumentar sua força de trabalho em 100%, chegando a 25 mil colaboradores em 2025. O investimento em desenvolvimento de habilidades e centros de recursos está sendo realizado para iniciar e treinar colaboradores com programas de certificação e prepará-los para as mudanças nos processos de trabalho decorrentes das rápidas transformações e da digitalização do setor. O primeiro Centro de recursos foi aberto em Bangalore, e outros serão inaugurados em Mumbai, Delhi, Chennai e Kolkata.

GoGreen



Para dar suporte à meta da DPDHL de se tornar um fornecedor de logística neutro para o clima até 2030, a DHL Supply Chain India converterá toda a sua frota intraurbana em veículos elétricos e movidos a combustíveis verdes até 2025. Na verdade, até o fim de 2022, toda a frota de duas rodas terá sido convertida em veículos elétricos. Além disso, todos os locais novos implementarão recursos ecológicos, como painéis solares para eletricidade, cultivo com água da chuva, luzes LED, medidores inteligentes etc.

“A região Ásia-Pacífico no momento representa cerca de 15% da receita global da DHL Supply Chain, mas está entre as regiões de crescimento mais rápido, e a Índia contribui muito para isso. O mercado de logística indiano, que no momento vale mais de 200 bilhões de dólares, deve crescer a uma taxa de cerca de 10% ao ano nos próximos cinco anos, chegando a cerca de 330 bilhões de dólares. Temos uma visão de longo prazo na Índia, e as empresas aqui têm motivos para serem otimistas”, disse Terry Ryan, CEO da DHL Supply Chain Asia Pacific.