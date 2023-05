Día negro en Wall Street: Otro banco en la cuerda floja

Por staff

02/05/2023

Las acciones de los bancos regionales se están moviendo profundamente hacia números rojos el martes después de que JPMorgan Chase & Co. dijo el lunes temprano que adquirirá First Republic Bank en un movimiento para reforzar la confianza en el sistema bancario de EE. UU.

Mientras tanto, Morgan Stanley MS, -2.14%, según se informa, planea despedir a 3000 trabajadores debido a que la falta de acuerdos impacta en la industria de la banca de inversión.

PacWest Bancorp informó sus resultados de ganancias para el cuarto trimestre del año y no parece prometedor para los accionistas. El proveedor de servicios financieros reveló que produjo ganancias por acción (EPS) de u$s0.86 durante este período, por debajo de lo que los analistas predijeron previamente por la asombrosa cantidad de 15 centavos.

Este desempeño deficiente tiene serias implicaciones, especialmente dado que los ingresos de la empresa durante el trimestre fueron mucho más bajos de lo que esperaban los expertos financieros: solo u$s353,29 millones en comparación con las estimaciones de consenso de u$s378,60 millones.

PacWest Bancorp PACW, -24,86% bajó un 33% el martes por la mañana, mientras que el Western Alliance Bancorp WAL, -19,02% cayó un 25,5% y Metropolitan Bank Holding Corp. MCB, -17,23% bajó un 24%.

El analista de CFRA, Alexander Yokum, dijo que una conclusión clave de la adquisición de First Republic Bank por parte de JPMorgan es que las recientes quiebras de bancos regionales tendrán un impacto negativo en las ganancias futuras de la industria bancaria.

“Todos los costos de las quiebras bancarias correrán a cargo de los bancos y no de los contribuyentes, aunque esperamos que los bancos transmitan indirectamente muchos de estos costos a los clientes a través de tarifas más altas y tasas de interés más altas sobre los préstamos”, dijo Yokum.

CFRA estima que la reposición del Fondo de Seguro de Depósitos del gobierno podría afectar las ganancias de la industria bancaria en un 14 % en un año y un 7 % en dos años, o casi un 5 % en tres años.

PacWest Bancorp registró un margen neto negativo del 48,43 %, lo que tendrá consecuencias de gran alcance en el futuro. Sin embargo, de manera alentadora, la empresa logró generar un retorno sobre el capital (ROE) positivo del 13,91%.

Agregando combustible potencial al fuego están las noticias recientes de que personas internas dentro de PacWest Bancorp han estado adquiriendo acciones en grandes cantidades recientemente, específicamente el Director C William Hosler compró 3,750 acciones a un costo promedio por acción de $ 26.48 en febrero y el EVP William J Black compró 13 mil acciones. en marzo por un valor total cercano a los 270.000 dólares.

Esas adquisiciones internas por un total de más de 55,000 acciones valoradas en alrededor de u$s1 millón solo en los últimos tres meses fueron interpretadas como signos de preocupación.

Otras acciones de bancos regionales también cayeron, incluidas Citizens Financial Group Inc. CFG, -7,41%, un 5,9% menos, mientras que KeyCorp KEY, -9,56% perdió un 9,1% y Customer Bancorp Inc. CUBI, -12,52% perdió un 11,2%.