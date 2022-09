Diferencia entre VOD y OTT: Que conviene tener

Por staff

08/09/2022

La transmisión televisiva o de contenido en general a través de internet se está volviendo algo cada vez más popular. Sin duda las opciones y solución OTT que existen hoy en día han abierto la puerta para que todo tipo de personas puedan compartir contenidos. La gran diferencia que existe entre una OTT, plataforma en línea con todo lo que eso conlleva y el contenido VOD es que con una buena OTT, plataforma que te permita crear un canal digital accesible puedes presentar todo tipo de contenido en vivo. En cuanto a todo lo que se cataloga VOD, este contenido es completamente pregrabado. El término significa video a la carta o video on demand en inglés. Esto significa que es contenido grabado al cual los usuarios de un canal incluso de Youtube o un servicio de streaming como Netflix pueden acceder.

Si no había quedado claro realmente en muchas ocasiones una solución OTT es necesaria para poder crear una biblioteca de contenido dentro de tu canal digital. Aunque también podrías simplemente empezar por ejemplo un canal de Youtube. Todo el contenido que puedas subir a tu canal de Youtube se catalogaría como VOD. Ya que literalmente estamos hablando de videos que están almacenados en una plataforma al cual los usuarios pueden acceder en el momento que quieran.

Por qué buscar una solución OTT y no solo usar Youtube

Ya presentamos una alternativa a una solución OTT si todo lo que te interesa es tener una biblioteca VOD. Ahora la gran diferencia con una plataforma OTT, y subir tus videos a Youtube está en el tipo de contenido que vas a poder subir a cada plataforma, así como la manera en que vas a poder monetizar dicho contenido. Digamos que tu intención en buscar una solución OTT es crear un curso sobre temas muy específicos de alguna rama de la medicina. Lo que quieres subir son videos de procedimientos quirúrgicos para enseñar a otros doctores. Hacer esto con Youtube de entrada te va a implicar que el contenido que muchas veces puede ser muy gráfico va a estar censurado. De plano va a haber videos que no vas a poder subir.

Por el otro lado aunque han mejorado las opciones de monetización en una plataforma como Youtube realmente estas muy atado de manos. Además por la naturaleza del contenido que como dijimos puede ser muy gráfico puede que las mismas políticas de la empresa no te permitan monetizar ese contenido. Son bastante restrictivos en esa compañía. Con una solución OTT no vas a tener esos problemas. Al contrario, vas a poder poner una barrera de pago para las personas que quieran acceder al curso. Puede incluso realizar por ejemplo una grabación en vivo de algún procedimiento en particular con una gran facilidad. A su vez vas a tener la opción de ir generando tu videoteca VOD que puede ser la base de tu curso. De menos lo sería en el ejemplo que hemos venido desarrollando.

Una solución OTT y una biblioteca VOD van de la mano

Dejamos en un tanto de lado esta comparación entre una solución OTT y una biblioteca o videoteca mejor dicho en formato VOD. Al final de cuentas con una buena OTT, plataforma real no tienes que tomar una decisión sobre qué es realmente lo que quieres. Sobre tu plataforma vas a poder realizar transmisiones en vivo que se van a transmitir en tu canal con un formato de televisión por internet, de esto vamos a hablar más adelante. También puedes subir videos pregrabados a tu plataforma. El formato de canal por así decirlo que tu elijas es el que te va a permitir generar una videoteca o no dentro de tu plataforma.

Lo que pasa es que en las primeras generaciones de las plataformas OTT en línea lo que realmente te generaban era un canal como de televisión con transmisión continua. Entonces tú ahí lo que tenías que hacer era generar todo un calendario de programación. Además de esto tenían esta obligación de salir a buscar y promover tu contenidos para tener gente que te viera. Ahora muchas de las plataforma OTTs operan de hecho un poco más como un canal de Youtube. En el sentido de que tienes la opción tanto de transmitir en vivo como de presentar contenido ya grabado que el usuario que entra a tu canal puede ver cuando quiera. Pero ahí lo más importante es elegir bien tu plataforma OTT que te va a permitir entonces tener el tipo de canal que a ti te interesa tener.

Cómo elegir la OTT plataforma correcta para tus necesidades

Sin duda esta es la parte que más preocupa a las personas que están buscando generar un canal OTT. La verdad es que si no tienes un buen conocimiento de las opciones que están disponibles puede ser una decisión muy difícil. Pero bueno, si hay cosas a considerar que son importantes. Los proveedores que ofrecen acceso a una plataforma OTT te van a vender estos aspectos, uno el tráfico existente en su sistema. Piensalo cómo colgar un canal en un servicio de cable, la cablera te va a querer vender que tiene ya x número de usuarios activos.

Si tu ya tienes una clientela cautiva lo que te va a interesar más es poderlos dirigir a esa plataforma. Entonces que se pueda ver tu canal fuera a lo mejor del servicio cerrado es quizás más importante. Obvio que puedes generar contenido en vivo así como videos grabados. De ahí la calidad y el espacio que te van a ir vendiendo. De menos que las transmisiones puedan ser en HD y que te den la oportunidad de comprar más espacio en su nube si es necesario.