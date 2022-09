Digitalización, la nueva frontera de las tienditas

Por staff

08/09/2022

Los modelos de negocio en línea llegaron para quedarse. Tras la pandemia por Covid-19 la digitalización de las tienditas ha sido un gran desafío para que los microempresarios se adapten a las nuevas necesidades de los consumidores. Ya que cerca del 64% no ha logrado recuperarse a raíz de la emergencia sanitaria, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

En el país existen un promedio de 1.05 millones de tienditas; sin embargo sólo el 7% cuentan con computadora y el 5% con internet. No obstante, el 92% de las personas cuentan con teléfonos inteligentes con conexión a internet.

“Los teléfonos inteligentes representan una gran ventaja para los pequeños comercios como las tienditas, son su ventana a la digitalización. Gracias a estas herramientas pueden solicitar un crédito, estar en comunicación con sus clientes o hasta incorporar nuevos métodos de pago o herramientas para administrar sus negocio”, explica Alberto Bonetti, CEO y fundador de YoFio.

Según la 17ma. Encuesta de Inflación y Desabasto, elaborada por la ANPEC, aunque las tienditas y micronegocios están interesados en la digitalización de sus negocios como incorporar formas de pago cashless, sólo 31.35% acepta pagos con tarjeta de crédito.

“Aún es reducido el número de tienditas o micronegocios donde puedes hacer pagos con tarjeta o transferencias electrónicas. No son procesos con los cuales estén muy familiarizados los dueños de estos establecimientos, pero una vez que los implementan cuentan con más recursos para desarrollarse y crecer, sin importar las complejidades del entorno”, detalla Bonetti.

Retos a la vista

Al incorporar herramientas digitales, los tenderos se enfrentan a una serie de desafíos, muchos de ellos relacionados con la falta de capacitación sobre el uso de estas aplicaciones.

“En nuestra experiencia hemos visto que algunos tenderos tienen dudas sobre cómo utilizar herramientas que están en sus smartphones. Muchas veces no saben cómo escanear un código o no cuentan con una dirección de email, son cuestiones pequeñas pero que en el marco tienen un gran impacto porque precisamente por estos detalles no pueden acceder a productos y herramientas digitales que les ayuden a hacer crecer su negocio. Si pensamos en digitalizar a las tienditas será indispensable hablar de educación digital y capacitación en el uso de estas herramientas”, puntualiza el CEO de YoFio.

Ventajas de la digitalización

Para un micronegocio, la digitalización es el paso necesario para convertirse en una empresa más competitiva. De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento 2021, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el 17% de los emprendedores consideran como prioritario impulsar la transformación digital de su negocio; no obstante el 74% comienza el camino de la digitalización sin apoyo o asesoría.

“Aunque los pasos hacia la digitalización de las tienditas han sido firmes aún existen grandes retos. Estos negocios son clave para la vida diaria de todos los mexicanos, son los centros de abastecimiento por excelencia, tienen una gran tradición y cercanía con la comunidad. Sin embargo, para que puedan continuar operando en el largo plazo y capitalicen oportunidades reales de crecimiento será indispensable su paulatina transformación digital”, concluye Bonetti.