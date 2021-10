Digitalizar industrias demanda un entorno de inversión para innovar

25/10/2021

Este jueves 21 de octubre se transmitió en vivo la segunda jornada de la Sesión Plenaria del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2021 en torno a la digitalización de las industrias en la región. El evento híbrido es convocado por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), CAF -banco de desarrollo de América Latina, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT), con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y es la cumbre regional de diálogo público-privado sobre la digitalización más consolidada.

Durante la mesa redonda dedicada a la digitalización extrarregional, Nese Guendelsberger, subdirectora de la Oficina Internacional de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, precisó que como regulador no busca ​​crear cargas innecesaria o impedimentos para la innovación en el mercado; su función es garantizar competencia para que los consumidores se beneficien de los servicios y se invierta en tecnologías de vanguardia como 5G.

Entorno óptimo de inversión para la digitalización de industrias

Eduardo Chomali, ejecutivo Principal de Telecom y TIC de CAF, enumeró desafíos que presenta la región latinoamericana en el ciclo de innovación y dijo que resulta crítico seguir invirtiendo y explorando nuevos esquemas de financiamiento en los ejes de infraestructura física y digital, especialmente en un contexto en el cual actividades relevantes como agroindustria o la explotación de recursos naturales ocurren en espacios rurales.

Maarit Palovirta, directora Senior de Asuntos Regulatorios de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO), señaló que existen dos iniciativas de política pública en apoyo de infraestructuras de conectividad: 1) incentivos y fondos públicos y 2) políticas para reducción de costos en la instalación de equipos, distribución de sistemas o demanda con énfasis en pymes.

Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), subrayó que es vital incorporar mujeres a las TIC, a través del programa Equals, para fomentar igualdad en el proceso de digitalización.



Tecnologías innovadoras para la transformación de industrias y pymes

En el keynote sobre transformación digital, Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sostuvo que se necesita integrar las actividades de la economía tradicional a la digital, lo cual transita por una estrategia para la transformación de la economía, acuerdos con el sector privado y uso de Internet en pymes.

Lorenzo Pavone, jefe adjunto de la División de Redes, Asociaciones y Género del Centro de Desarrollo de la OCDE, hizo hincapié en que la pandemia de Covid-19 destacó la necesidad de políticas más inclusivas para la transformación digital. Llamó a las autoridades a diseñar “políticas y regulaciones novedosas, reducir las restricciones comerciales en servicios de telecomunicaciones, diseñar políticas para regular Blockchain, Big Data e Inteligencia Artificial, que pueden mejorar la productividad de los países”.

En el panel de discusión sobre el mismo tema, Ángel Melguizo, vicepresidente para Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T VRIO Latin America, reveló que hay que movilizar alrededor de 200 mil millones de dólares para que América Latina tenga niveles de conectividad para trabajar, estudiar, hacer transacciones financieras y actividades productivas similares a los países de la OCDE, por lo que es necesario que existan incentivos por parte de las autoridades.

Destacó la importancia de promover la inversión y avanzar hacia una regulación inteligente. De lo contrario, sin digitalización no habrá crecimiento, productividad ni inclusión.

Maurizio Bezzeccheri, director de América Latina de Enel Group, aseguró que el sector energético está atravesando transformaciones profundas. De hecho, la región latinoamericana es líder, después de China, en transporte público eléctrico, y una tendencia es la movilidad eléctrica.

Welby Leaman, director senior de Asuntos Gubernamentales Globales (Américas y África) de Walmart, aseveró que la transformación digital debe pensarse no solo como un beneficio empresarial o del proceso en sí mismo, sino favorecer la inclusión. Explicó los principales retos de su sector: transformar con herramientas digitales la tienda, avanzar con el comercio electrónico e integrarlos para que empleados, clientes y proveedores se beneficien de lo mejor de los dos mundos.

Adriana Isabel Moreno, directora de Transformación Digital GDL Nissan, indicó que la transformación digital de la industria automotriz contempla la incorporación de Internet de las Cosas, Blockchain y Machine Learning. Estas tecnologías habilitan negocios cada vez más eficientes y efectivos para las personas.

Clelia Hernández, directora general de Nuevo León 4.0, reveló que su iniciativa busca la colaboración para proyectar la base tecnológica del estado para ampliar sus capacidades. “Vuelvo a ser enfática en que no podremos salir adelante en las comunidades si no estamos colaborando a niveles de ecosistemas público-privados”, afirmó.

En el keynote “Transformación Digital de las industrias” participó Sandra Eslava, directora de Mercados Verticales e Industria para América Latina de Cisco, quien detalló los seis factores que hacen que una industria sea inteligente: 1) maximizar el trabajo remoto, 2) optimización de productos y servicios digitales, 3) automatización y digitalización de procesos, 4) reducción del tiempo de inactividad de las maquinarias, 5) aprovechamiento de datos y 6) ciberseguridad.

Sistema fiscal favorable a la inversión e innovación

En la sesión flash dedicada a la política pública y fiscal para la transformación digital, la jefa de Fiscalidad y Análisis Estadístico de la OCDE, Michelle Harding, subrayó que la tributación empresarial debe innovar para incentivar las inversiones. En tanto que Pierce O’Reilly, jefe de Negocios e Impuestos Internacionales de la OCDE, destacó la importancia del acuerdo que alcanzaron recientemente 136 países para introducir un impuesto mínimo de 15 por ciento a las compañías multinacionales que ofrecen servicios y productos digitales. Se trata de que compañías que realizan actividades económicas pero no necesariamente tienen presencia física en las jurisdicciones, tributen a las haciendas públicas.

Por su parte, Sebastián Rovira, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que la política fiscal necesita formar parte de la agenda digital de los países para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que propicie un Estado digital y sociedades más justas e inclusivas.

Siguiendo el tema fiscal en la era de la digitalización, Sergio Martínez Medina, comisionado Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia y Presidente de Regulatel, pronunció un keynote en el cual remarcó que Colombia debe avanzar hacia la liberación de cargas impositivas a la telefonía móvil, tomando en cuenta que se trata de un servicio esencial para la población. El encarecimiento de los dispositivos móviles dificulta el acceso a Internet entre los más desfavorecidos. Evidenció que el país tiene una carga tributaria de 23 por ciento sobre las terminales móviles.

Transformación digital de la agroindustria

En la sesión flash sobre digitalización en la agroindustria, Miguel Guzmán, ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Sector Privado Región Sur de CAF, reveló que América Latina se enfrenta al reto de convertirse en el principal productor de alimentos del mundo, a través de la digitalización. “Cómo región, disponemos de tierra apta, un tercio de precipitación pluvial y un tercio de agua dulce.” Por ello, CAF está acompañando el despliegue de programas pilotos con Blockchain para la trazabilidad en la producción de uva de mesa en Perú y los productos cárnicos en Uruguay.

Gabriel Osorio Gilard, Director del Sistema Nacional de Información del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, vaticinó una agricultura que proporcione alimentos a millones de consumidores de forma sostenible economicamente y amigable con el medio ambiente.

Inclusión Financiera

En la última sesión flash del día, los representantes de Tigo Money e Internet para Todos (Perú) dialogaron sobre inclusión y servicios financieros digitales. Pablo Montivero Araya, CEO de MFS en Millicom, refirió que es necesario que las autoridades regulatorias sean más flexibles para promover el desarrollo de soluciones y empresas fintech en América Latina, en beneficio de los usuarios.

Agregó que las billeteras electrónicas y las plataformas financieras que se están expandiendo en la región tienen un rol central para incluir financieramente no solo a la población, también a los pequeños y medianos comercios que no tienen acceso a herramientas financieras.

Por último, César Augusto Huamán Bazán, director Comercial de Internet para Todos de Perú, advirtió que la brecha digital es muy grande en América Latina, donde existen 100 millones de personas sin acceso a Internet de alta velocidad. Por ello, la compañía también está en búsqueda de alianzas colaborativas para avanzar en la inclusión digital y financiera.