Diputados y senadores enfrentados por el proyecto $LIBRA

26/02/2025

(Argentina) A pocos días del inicio del período ordinario de sesiones, la oposición en la Cámara de Diputados solicitó una sesión especial para el 11 de marzo al mediodía con el objetivo de tratar una serie de proyectos vinculados al escándalo cripto $LIBRA en el que quedó involucrado el presidente Javier Milei. La iniciativa fue presentada por los bloques de Democracia para Siempre (ex UCR) y Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto.

En ese marco, especialistas en criptomonedas y fraudes financieros participaron de una comisión parlamentaria para desarrollar qué se conoce del caso y coincidieron en que se concretó una maniobra de “rug pull”.

En el inicio del encuentro informativo, el titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática -el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria)- anticipó nuevas convocatorias desde la semana que viene cuando ya esté iniciado el período de sesiones ordinarias “para tratar de develar y entender qué está pasando”. Además, apuntó que el rol del Presidente en la estafa “es un escándalo global, pero pareciera que en la Argentina no tiene el lugar que se merece”.

El temario incluye múltiples proyectos que buscan investigar y exigir explicaciones al Poder Ejecutivo. Pero lo que se destaca son las iniciativas para la creación de una comisión investigadora, aquella que el Senado también intentó impulsar sin éxito la semana pasada en medio de denuncias de presiones por parte de algunos gobernadores para frenar esa comisión.

Asimismo, habrá pedidos de informes y diversas interpelaciones a funcionarios nacionales, entre los que figuran el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Los legisladores de Democracia para Siempre remarcaron que su intención es que la Cámara de Diputados “no mire al costado como hizo el Senado” y que es responsabilidad del Congreso ejercer el control de los actos de gobierno. “Estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el Presidente de la Nación hasta su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública”, señalaron.

Entre los interlocutores, la periodista especializada Emilse Garzón sintetizó que “es muy importante la influencia de Javier Milei, como en otros casos de estafas de este estilo, en donde se necesita de un personaje para que suba el valor de una criptomonedas o un token” y explicó los motivos por qué “esto fue planificado desde abril del año pasado”. “Hay mucho humo sobre estos temas porque se conoce muy poco”, agregó.

El especialista y comunicador en programación Maximiliano Firtman consideró que “los hechos que ocurrieron con $LIBRA son claros. Nadie duda de ellos, […] todo el mundo entendió que hubo un fraude financiero y ese tweet no tendría que haber ocurrido”. En ese sentido, entendió que la situación se dio por dos escenarios que confluyeron: “la toma de decisiones desde el desconocimiento” y “hay una epidemia de esquemas Ponzi, estafas piramidales y fraudes financieros”.

A su turno, Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, precisó que “blockchain es un sistema de registro de información que es es descentralizado, trazable y transparente. Todo lo que pasa en blockchain queda registrado y no hay manera de modificarlo“. Luego de desarrollar cómo fue la maniobra de “rug pull” que protagonizó Javier Milei, pidió una “Ley $LIBRA”: “Que evite estas maniobras fraudulentas del mercado. La dinámica que tiene este mercado requiere de una legislación específica”.

El abogado Laureano Bielsa, especializado en finanzas y criptoactivos, subrayó que no hay necesidad de una nueva legislación para sancionar esta causa, dado que se puede catalogar como estafa: “hubo un ardid o daño, que se configura porque hay una promesa de valor, que es financiar empresas pero se ofrece un instrumento inidóneo para eso” y “hubo una desapoderación patrimonial de las víctimas”. “Acá está muy claro que es Milei el que efectúa el engaño, pero no está claro es si hay o no una autoría mediata“, planteó y concluyó: “Acá el problema no es la tecnología, sino los estafadores”.

