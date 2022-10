Diseño, cultura y entretenimiento digital. En Italia y Grecia, el arte se convierte en un juego

Por staff

31/10/2022

Hay algo más que una relación entre el juego y la música, la historia, el arte. Hay algo más que un hilo que une los diferentes géneros artísticos y esta gran cadena de suministro de la industria del entretenimiento. Y esta relación se ve confirmada por un futuro, pero también por un presente, cada vez más radiante y entregado a la tecnología.

” La industria del juego siempre ha mirado hacia otros sectores para mejorar e implementar su oferta”, subraya Natalia Chiaravalloti, de la redacción de GiochidiSlots, página web italiana especialista en juegos de azar, ” tratando de unir diferentes perspectivas y, sobre todo, intentando ofrecer al jugador una experiencia de 360º, capaz de tocar todos los hilos de sus intereses y pasiones”.

En este sentido debe interpretarse la iniciativa del videojuego MyEleusis en Atenas (página web oficial). Este es el nombre del proyecto financiado con fondos estatales y europeos que lleva la firma de la agencia Mentor y cuyo objetivo es promover el patrimonio artístico y cultural de la antigua Grecia y su capital. “Serius game, la narración digital y la realidad aumentada”, explica Alberto Cotrona, un italiano que figura entre los responsables del proyecto cultural del videojuego, “pero también los recorridos lúdicos digitales para los niños, proponen por primera vez en Grecia un enfoque interactivo y holístico de los yacimientos arqueológicos, concebido por jóvenes investigadores de las universidades”.

Hay un pedazo de Italia, en definitiva, en esta historia que combina arte, cultura y videojuegos. Y también figura Italia como protagonista en Father and Son. Este es el nombre del juego creado por el MANN, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, que explica al usuario la belleza y los secretos de su colección. Un auténtico éxito con más de 4 millones de descargas en todo el mundo.

“Porque la historia y el arte son temas muy sólidos para el juego”, continúa Chiaravalloti, de Giochidislots, “que también mira hacia otros géneros como el dibujo, el cine, la música para crear videojuegos, tragaperras, plataformas innovadoras. Porque el juego, al hacerlo, consigue acercar a públicos distantes, usuarios inesperados. El juego consigue interesar a los jóvenes, a través de un lenguaje afín y cercano, en temas como el arte, la historia, el patrimonio cultural. Y lo consigue gracias a una narración única, una capacidad de transportar de un entorno a otro personajes, escenarios, perfiles, gracias a un uso innovador de lo digital y de la tecnología”.

“Perché l’arte e la storia sono degli argomenti fortissimi per il gaming – continuano ancora da Gaming Insider – che guarda anche ad altri generi come il design, il cinema, la musica per creare videogiochi, slot, piattaforme innovative”. Perché il gaming, così facendo, riesce ad avvicinare pubblici lontani, utenti inaspettati. Il gaming riesce ad interessare i giovani, attraverso un linguaggio a loro congeniale e a loro più vicino, ad argomenti come l’arte, la storia, il patrimonio culturale. E ci riesce grazie a uno storytelling unico, a una capacità di trasportare da un’ambiente all’altro personaggi, scenari, profili, grazie ad un utilizzo innovativo del digitale e della tecnologia.

Y, quizás, dentro de unos años estudiaremos el diseño de juegos en los libros de historia del arte.