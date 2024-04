Disney+ copia a Netflix

Por staff

08/04/2024

Disney+ ha decidido emprender su batalla contra las contraseñas compartidas a partir de junio. Este movimiento se enmarca en una política más amplia destinada a fortalecer la plataforma de streaming y sus finanzas.

Disney+ limitará el intercambio de contraseñas con usuarios que no formen parte del mismo hogar. Esta medida se produce en un momento en el que su rival Netflix ha atribuido un aumento del número de suscripciones a sus recientes medidas contra el uso compartido de contraseñas.

El CEO de Disney, Bob Iger, espera que estas medidas ayuden a Disney a crecer y alcanzar márgenes de doble dígito para su negocio de streaming.

“Netflix es el estándar de oro en streaming”, señaló Iger, haciendo hincapié en los esfuerzos de Disney+ por igualar su éxito.

Este anunció que Disney+ comenzará a tomar medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas en junio en algunos países y más ampliamente en septiembre. Aunque los términos de servicio de Disney+ y de otros servicios de streaming de Disney impiden explícitamente a los clientes suplantar la identidad de otra persona utilizando su nombre de usuario o contraseña, no se ha aplicado ampliamente esta política.

Hulu, otro servicio de streaming de Disney, empezó a limitar la frecuencia con la que los clientes pueden compartir la información de inicio de sesión de la cuenta fuera de sus hogares a partir del 14 de marzo.

Este movimiento se embarca tras el éxito que tuvo Netflix al restringir contraseñas, lo que le permitió agregar cerca de 22 millones de suscriptores en la segunda mitad de 2023 y superar con creces las expectativas de Wall Street.

Disney se encuentra en un momento crucial donde busca revitalizar sus franquicias de cine, televisión y encontrar socios estratégicos para ESPN.

Aún no está claro exactamente cómo piensan bloquear que los usuarios puedan compartir sus cuentas de Disney+. En el pasado, Netflix ha implementado sus propios métodos para intentar evitar el uso de cuentas compartidas con personas que no viven en el mismo hogar. Netflix incluso propuso la idea de cobrar a las personas un extra para que pudieran compartir sus cuentas con otros, un experimento que no tuvo mucho éxito.

