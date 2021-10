Diviértase a su estilo en el renovado Royalton CHIC Punta Cana, que reabrirá el 1 de noviembre

04/10/2021

TALLAHASSEE, Fla., Oct. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Los clientes que viajen a República Dominicana pronto podrán disfrutar de una experiencia vacacional incomparable, ya que Blue Diamond Resorts anuncia la reapertura oficial de Royalton CHIC Punta Cana el 1 de noviembre de 2021. Ubicado en las codiciadas costas de la playa de Uvero Alto, este resort de cinco estrellas ofrece a los invitados una vibrante experiencia de vacaciones sólo para adultos donde solteros, parejas, amigos y grupos pueden divertirse a su manera.

Ya sea para relajarse o para divertirse en los eventos exclusivos, los huéspedes que regresan pueden diseñar sus propias vacaciones All-In Luxury® en Royalton CHIC Punta Cana que mejor se adapten a sus necesidades. Royalton CHIC ha reinventado las vacaciones todo incluido sólo para adultos y ofrece efervescentes experiencias en las que el lujo y la diversión se encuentran en lugares idílicos; la elegante arquitectura, las playas vírgenes y los impresionantes ambientes tropicales llevan el estilo de vida de Royalton CHIC Resorts.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes al concepto ‘Party Your Way’ en una de nuestras propiedades más exclusivas en la República Dominicana”, dice Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resort de Sunwing Travel Group. “Siendo nuestro último resort por reabrir en la región en medio de la pandemia mundial, los huéspedes ahora podrán disfrutar de todo lo que Blue Diamond Resorts tiene para ofrecer, desde vacaciones familiares hasta experiencias vacacionales solo para adultos para aquellos que buscan un estilo de vida aventurero”.

Convenientemente ubicado a sólo treinta y cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el resort es el mejor destino para escapadas de adultos y está lleno de ofertas vivaces para los viajeros más exigentes. Con actividades disponibles de día a noche, como fiestas temáticas en la piscina y sesiones de DJ, una variedad de experiencias gastronómicas gourmet que incluyen el recientemente renovado Vespa y la adición más reciente Taj, que sirve cocina india de alto nivel y acceso al Casino Genesis en el resort, donde la fiesta puede durar toda la noche. Si los huéspedes prefieren optar por experimentar la máxima relajación, Royalton CHIC Punta Cana presenta múltiples oportunidades para satisfacer ese antojo, que incluyen descansar bajo el sol y las palmeras en la playa de Uvero Alto, saborear cócteles artesanales en una cabaña privada o dejarse mimar en el Spa de clase mundial del Royalton Chic.

Además de las 320 suites de lujo recientemente renovadas y las comodidades en la propiedad, los huéspedes pueden ascender de categoría al exclusivo Diamond Club ™ de Royalton y disfrutar de un servicio premium, acceso de cortesía a la piscina Mermaid, un área de playa exclusiva, descuentos preferenciales en The Royal Spa y acceso privado al salón Diamond Club ™.

Una característica distintiva de esta propiedad es Mansión CHIC, exclusiva de Royalton CHIC Punta Cana. La lujosa villa privada de 11,500 pies cuadrados con seis espaciosas habitaciones estilo suite, un comedor exclusivo y una impresionante sala de estar con ventanas de piso a techo es el oasis privado perfecto para grupos que buscan un lugar sublime todo incluido para adultos.

Anticipándose a la reapertura, los huéspedes pueden disfrutar de precios iniciales desde $ 120 USD por persona por noche, más $ 600 USD en créditos de uso exclusivo en el complejo solo por tiempo limitado.

Para obtener más información o para reservar sus próximas vacaciones solo para adultos, visite www.royaltonresorts.com/royalton-chic-punta-cana.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la dirección empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity ™, el moderno Sports Event Guarantee ™ y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de elegantes diseños, está Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, con un popular club infantil con personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras Starfish Resorts proporciona un valor increíble para los clientes en una conveniente ubicación. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ atractiva e interactiva, además cuenta con artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton, una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables.

Para obtener más información sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Representando la elegancia moderna, los galardonados Royalton Luxury Resorts ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, como Antigua, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, México, Cuba y Granada. Con una variedad de características todo incluido de clase mundial, que incluyen DreamBed ™ calidad premium artesanal, cenas de lujo ilimitadas sin reservaciones, Sports Event Guarantee ™ y más. Muchos de los resorts atienden por igual a familias y parejas, con actividades supervisadas líderes en la industria para niños y adolescentes que se ofrecen sin costo adicional combinadas con opciones de alojamiento y cenas exclusivas para familias.

Para obtener más información sobre Royalton Luxury Resorts, visite https://www.royaltonresorts.com/es/royalton.

