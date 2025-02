“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’”

09/02/2025

(EEUU) Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para impedir que el nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate Elon Musk, acceda a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro.

El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.

La demanda denuncia que los equipos de Musk podrían interrumpir o alterar los pagos a servicios federales en el punto de mira del presidente republicano, desde servicios de salud a programas contra el cambio climático. También apunta que el Gobierno de Trump podría utilizar los datos contenidos en esos sistemas para atacar a sus enemigos políticos.

El bloqueo impuesto por Engelmayer, un juez nombrado por el presidente Barack Obama, estará en vigor hasta el próximo viernes. Ese día se celebrará otra audiencia con otro magistrado para una decisión más permanente. La prohibición incluye a los trabajadores de DOGE, “empleados especiales del Gobierno” —una categoría en la que Trump ha incluido a Musk— y funcionarios de la Administración asignados a la entidad dirigida por el multimillonario. También obliga a los que hubieran podido acceder a los sistemas antes de su orden a destruir cualquier copia o descarga de datos que hayan llevado a cabo.

Musk, dueño de importantes empresas y el hombre más rico del mundo, impulsa y lidera como hombre de confianza de Trump los esfuerzos del nuevo gobierno para recortar gastos federales al frente del DOGE, un ente recién instaurado para asesorar al presidente estadounidense en la reestructuración de la administración federal.

En pocas semanas, se congelaron los programas de ayuda exterior estadounidense, se recortaron presupuestos de diversos sectores y se ha intentado despedir a numerosos funcionarios y forzar al retiro a muchos otros.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.

Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.

“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.

Los jueces han paralizado ya otras iniciativas de Trump, como una orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento o la congelación del gasto federal.

La decisión del magistrado Engelmayer llegaba apenas horas después de que otro juez en Washington, este nombrado por Trump, paralizara también durante una semana una orden de DOGE de dejar en situación de excedencia forzosa a 2.200 funcionarios de USAID, que Musk y el presidente estadounidense han anunciado que quieren abolir.

USAID es la mayor agencia de ayuda al desarrollo del mundo, y de ella dependen las vidas de millones de personas. Cuenta con una plantilla de cerca de 10.000 personas que operan en cerca de 130 países y que Trump quiere reducir a unos pocos centenares.

