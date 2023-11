Dollarize fue distinguida en el US FinTech Awards 2023

Por staff

24/11/2023

Dollarize, la fintech que permite abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos, obtuvo el premio “WealthTech of the Year” en el prestigioso certamen US FinTech Awards. Este galardón reconoce los logros de líderes y compañías innovadoras del sector.

El premio es organizado por FinTech Intel, la plataforma líder a nivel mundial de información tecnológica financiera. Las categorías están diseñadas para cubrir todo el espectro fintech y las presentaciones son juzgadas por un panel independiente de expertos. Este año, el evento contó con una alta concurrencia lo que demuestra el creciente impacto del ecosistema fintech en Estados Unidos.

Actualmente Dollarize tiene presencia en los principales países de la región latinoamericana. Su objetivo a 3 años es alcanzar 1 millón de clientes y expandirse a Centroamérica, Asia y África. La app permite a cualquier persona abrir una cuenta en sólo 5 minutos, con un dólar, y depositar fondos con la moneda local desde su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. El cliente puede retirar sus dólares en cualquier momento, a través de transferencia directa en su cuenta de banco. Otra opción es en efectivo con MoneyGram, en más de 400 mil establecimientos participantes en el mundo. Dollarize busca democratizar el dólar, dando acceso a una de las monedas más fuertes de una forma fácil y a un costo muy bajo.

“Estamos muy contentos con este logro que reconoce nuestra pasión y esfuerzo. La recepción de la app nos sorprendió, al poco tiempo de lanzarse registró 50 mil descargas en la región. Eso demuestra el interés y la necesidad de los usuarios de contar con una solución de protección contra la devaluación”, comentó Diego de la Campa, CEO y cofundador de Dollarize. Y agregó: “Este premio nos incentiva a seguir trabajando para maximizar la experiencia del usuario, sumar nuevas funcionalidades, y expandirnos en los próximos años”.

