¿Dónde crees que se ha exagerado el impacto potencial de la IA?

Por staff

15/08/2023

“Las exageraciones sobre el potencial de la IA provienen en gran medida de malentendidos sobre lo que la IA realmente puede hacer. Todavía vemos muchas máquinas impulsadas por IA que alucinan constantemente, lo que significa que cometen muchos errores. Por lo tanto, la idea de que este tipo de IA reemplazará la inteligencia humana es poco probable.

“Otro obstáculo para la adopción de la IA es el hecho de que los sistemas de IA extraen sus datos de fuentes no representativas. La gran mayoría de los datos son producidos por una sección de la población en América del Norte y Europa, lo que lleva a los sistemas de IA a reflejar esa visión del mundo. ChatGPT, por ejemplo, extrae en gran medida la palabra escrita de esas regiones. Mientras tanto, casi 3 mil millones de personas todavía no tienen acceso regular a Internet y no han creado ningún dato por sí mismos.

