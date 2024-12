Dos colosos fintech en guerra por el dominio de Latam

Por staff

11/12/2024

(México) El grande del comercio electrónico MercadoLibre y el banco digital Nubank se encaminan a una lucha por quién dominará el sector financiero por los próximos años en la región.

Los líderes de las empresas son rivales amistosos que surgieron juntos de la escena de las startups, y ambos restan importancia a la idea de que se estén atacando mutuamente.

A lo largo de los años, Mercado Libre acumuló información sobre las compras de decenas de millones de usuarios, datos que usa para ofrecer productos que van desde seguros a préstamos personales, acción que la sitúa en la misma órbita que Nubank.

Además, MercadoLibre se convirtió este año en la empresa listada en bolsa más valiosa de América Latina, con una capitalización de US$94.000 millones. Nubank superó a Itaú Unibanco para convertirse en la mayor empresa financiera de la región, con un valor de mercado de US$57.000 millones.

Ambos están haciendo grandes esfuerzos para crecer con productos financieros en México. También compiten cada vez más por los usuarios brasileños y ambas están presentes en el mercado colombiano.

MercadoLibre y Nubank son las principales formas en que inversionistas internacionales apuestan a la tecnología en América Latina y sus altas valoraciones han hecho muy ricos a algunos de sus fundadores.

La carrera entre Nubank y Mercado Pago “sigue virtualmente empatada“, con Nubank ostentando una ventaja sustancial en el crédito al consumo, mientras que Mercado Libre tiene un alcance mucho mayor entre pequeñas y medianas empresas y entrega más préstamos al consumo en su plataforma de comercio, explicó Sean Dunlop, analista senior de renta variable de Morningstar.

Por su parte, Neha Agarwala, analista de HSBC, aseguró que “el principal reto al que se enfrenta Mercado Pago es que aún tiene que adquirir experiencia en suscripción, y la curva de aprendizaje será volátil dada la naturaleza arriesgada del crédito”.

A medida que acumulan usuarios y peso en el mercado, ambos están atrayendo nuevos clientes al sistema bancario y empujando al sector a ofrecer más servicios digitales. “Debemos ser más rápidos que ellos para acelerar la transición digital”, afirma Andre Chaves, que supervisa la unidad financiera de Mercado Libre, Mercado Pago, en Brasil, refiriéndose a Nubank.

David Vélez, CEO de Payment Wallet Nubank, ha afirmado que MercadoLibre se dirige a un segmento diferente del mercado.

“La mayor diferencia es que nos hemos convertido en la cuenta bancaria principal de un gran porcentaje de nuestros clientes. No es el caso de Mercado Pago”, afirma Vélez en un comentario enviado por correo electrónico. “Son una billetera de pago en la que dejas algo de efectivo y obtienes un crédito, no inviertes los ahorros de toda tu vida. Nubank lleva tiempo promocionando sus datos sobre transacciones financieras como su salsa secreta, una forma de determinar quién merece un límite de crédito más alto o un nuevo producto como un plan de telefonía móvil. Mercado Libre cuenta con su plataforma minorista, que la empresa ha utilizado para generar un análisis de 3.000 puntos de datos, información valiosa en lugares donde no es fácil obtener historiales crediticios.”

Giménez, que estudió en la Universidad de Stanford con Marcos Galperin, cofundador y CEO, puso en marcha Mercado Pago a finales de 2003 como plataforma de pagos para Mercado Libre, fundada en 1999.

Hoy estoy pensando a cinco o 10 años vista. “Por eso hemos ampliado nuestra cartera tan agresivamente en el último año, y creemos que sigue habiendo muchas, muchas oportunidades en toda la región”.

