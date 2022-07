Dr. Aldo Rossi se une al equipo internacional en expansión de Amlan International en las Américas

Por staff

07/07/2022

CHICAGO, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan International, líder mundial de aditivos a base de minerales que apoyan la salud intestinal de aves de corral y del ganado, anuncia el nombramiento del Dr. Aldo Rossi como director de ventas y servicio técnico para Norteamérica y la promoción de Heath Wessels como vicepresidente de ventas para las Américas. Aldo y Heath cuentan con el reconocimiento del sector avícola, y tienen una impresionante experiencia conjunta de más de 50 años en el sector.

Aldo Rossi

Aldo-Rossi, director de ventas y servicio técnico para Norteamérica, Amlan International

Recientemente, Aldo ocupó la posición de vicepresidente de investigación y desarrollo con una reconocida empresa de genética avicola. En esta función, lideró un equipo global de genetistas, científicos en biotecnología, analistas de datos, ingenieros, y especialistas en pruebas de productos, estableciendo estrategias para apoyar la tecnología, investigación y desarrollo de productos innovadores. Aldo es egresado de University of California–Davis, con una licenciatura en ciencias y un doctorado en medicina veterinaria.

Aldo continuará haciendo uso de sus habilidades de liderazgo y servicio técnico en su rol en Amlan para ejecutar la estrategia de ventas globales de la compañía, liderar las actividades de mercado e identificar soluciones que apoyen las necesidades de los clientes de Amlan. Amlan recientemente lanzó una variedad de productos específicamente diseñados para el mercado norteamericano que mantienen la salud intestinal de las aves de corral y del ganado y que añade valor para los productores. Aldo y el equipo norteamericano continuarán trabajando de cerca con los clientes para mejorar el resultado final de sus operaciones utilizando la variedad de aditivos alimenticios naturales a base de minerales de Amlan.

“Los problemas sistémicos en los animales generalmente comienzan en el intestino. De modo que, si podemos usar nuestros aditivos alimenticios naturales para optimizar la salud intestinal, podemos ayudar a maximizar las ganancias potenciales de los productores”, dijo Heath. “Con la integración de Aldo a nuestro equipo, seguiremos fortaleciendo nuestro compromiso de aportar valor a nuestros clientes”.

Heath fue recientemente promovido a la posición de vicepresidente después de unirse a Amlan en 2020; ahora dirigirá el equipo de ventas de Amlan para las Américas. La producción libre de antibióticos ha aumentado en la región en los últimos años, abriendo la puerta a un mercado en expansión de aditivos alimenticios naturales. Amlan tiene una ventaja notable en este mercado gracias a la integración vertical con Oil-Dri® Corporation of America que permite el control completo y monitoreo de su fuente única de minerales.

Información de la Empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, líder mundial en la fabricación y comercialización de minerales absorbentes,. Oil-Dri utiliza sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para la minería y procesamiento selectivo de sus productos únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America que opera como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para alimentación animal en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las declaraciones asociadas no constituyen declaraciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

Reagan Culbertson

Contacto de Medios

press@amlan.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15a685ad-354b-4142-a640-1f9a2dbcc9d2/es

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.