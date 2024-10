Duck Creek Technologies nombrada líder en el Gartner® 2024 Magic Quadrant™ para plataformas centrales de seguros P&C SaaS, América del Norte

18/10/2024

Reconocido por amplitud de visión y capacidad de ejecución

BOSTON, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, un proveedor líder e innovador de soluciones en el mercado de plataformas centrales de seguros P&C (propiedad y accidentes) SaaS, anunció hoy que Duck Creek Technologies fue posicionado por Gartner como líder en el 2024 Gartner® “Magic Quadrant™ (Cuadrante Mágico 2024 de Gartner®) para Plataformas Centrales P&C SaaS, América del Norte”. La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la amplitud de visión y la capacidad de ejecución en general de la empresa.

Los informes del Cuadrante Mágico son la culminación de una investigación rigurosa y basada en hechos en mercados específicos, proporcionando un ángulo amplio de las posiciones relativas de los proveedores en mercados donde el crecimiento es alto y la diferenciación de los proveedores es distinta. Los proveedores se posicionan en cuatro cuadrantes: Líderes, desafiantes, visionarios y jugadores de nicho. La investigación le permite aprovechar al máximo el análisis de mercado en alineamiento con sus necesidades de negocios y tecnológicas únicas.

“Nuestra plataforma SaaS configurable de código bajo ayuda a las compañías de seguros a destacarse en el mercado competitivo actual. Continuamos optimizando nuestra plataforma a través de IA, aprendizaje automático y brindando nuevas soluciones a los operadores, incluyendo Payments Facilitator, para hacer crecer su negocio con velocidad, eficacia y una excelente experiencia del cliente”, dijo Michael Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. “Nos enorgullece ser reconocidos nuevamente este año por Gartner como líder en el espacio de tecnología de seguros personales. Con miras al futuro, continuaremos enriqueciendo nuestra plataforma ofreciendo más para que los operadores se mantengan por delante de su competencia, incluyendo la eliminación de actualizaciones por medio de Active Delivery y el aumento de eficacia y escalabilidad con multi-tenencia”.

Vea una copia de cortesía del informe Cuadrante Mágico para obtener más información sobre las fortalezas y precauciones de Duck Creek, entre otras ofertas de proveedores, aquí

Fuente: Gartner Reports: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham October 2024

Limitación de responsabilidad de Gartner:

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solamente a aquellos proveedores que tienen la clasificación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, sobre los resultados de esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca comercial registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y son utilizadas aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Magic Quadrant es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

