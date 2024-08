Dura caída de Nvidia en Wall Street

Por staff

09/08/2024

(EEUU – Bloomberg) — A primera vista, la venta masiva de US$900.000 millones de Nvidia desde su récord de junio sugeriría que el auge del gasto en inteligencia artificial que la impulsó hasta ese nivel se está enfriando. Pero las corrientes subyacentes cuentan una historia mucho menos fatalista.

Microsoft , Amazon, Alphabet y Meta —que juntas representan más del 40% de los ingresos de Nvidia— han dicho que seguirán invirtiendo miles de millones en infraestructura de IA. Mientras tanto, Super Micro Computer —que fabrica servidores para centros de datos que se utilizan en IA— dijo a los inversionistas que espera generar hasta US$30.000 millones en ventas durante el próximo año, lo que supera las expectativas de los analistas. Y, sin embargo, Nvidia —el principal beneficiario del gasto en IA— ha visto caer sus acciones un 25% en menos de dos meses.

“Nadie redujo los números y dijo que las cosas no están funcionando con la IA o que nos estamos tomando una pausa en la IA”, dijo Rhys Williams, estratega jefe de Wayve Capital Management. “Es solo que la gente está muy nerviosa”.

Los inversionistas ya llevaban semanas abandonando acciones tecnológicas caras y en su lugar compraban de todo, desde acciones de pequeña capitalización hasta acciones de valor, empresas de servicios públicos y empresas inmobiliarias. El informe de empleo de la semana pasada, más flojo de lo previsto, alimentó aún más el temor de que la economía de Estados Unidos se está desacelerando más rápido de lo previsto. Un informe del jueves que mostró una caída en las solicitudes subsidio por desempleo ayudó a calmar algunas de esas preocupaciones, lo que llevó a los mercados de valores a recortar las pérdidas recientes.

La incertidumbre sobre el contexto macroeconómico puede estar añadiendo nerviosismo adicional y pesando más sobre Nvidia y sus pares que las ganancias trimestrales, dijo Williams. El movimiento a la baja se vio exacerbado por la desmantelación de operaciones de carry trade globales, algo que muchos en Wall Street han señalado como el detonante del reciente aumento de la volatilidad del mercado.

Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas no lograron convencer a los inversores durante la temporada de resultados de que su gasto en inteligencia artificial se está traduciendo en más ventas y mayores beneficios. “Aún no hemos visto una forma de monetizar la IA, por lo que el rendimiento de ese gasto no está claro. La pregunta es cuánto tiempo puede seguir así”, afirma Srini Pajjuri, director gerente y analista de investigación senior de Raymond James.

Según Pajjuri, la falta de catalizadores antes del informe de resultados de Nvidia a finales de agosto significa que no es probable que la narrativa para los fabricantes de chips de IA cambie en las próximas semanas. “Esto dificultará el funcionamiento de estos valores en estos momentos”, afirma.

Nvidia también se ha enfrentado a otros desafíos recientes. La empresa se ha topado con problemas de ingeniería en el desarrollo de dos nuevos chips avanzados, según reportó Bloomberg esta semana, algunos inversionistas también están preocupados por la posibilidad de una mayor competencia. Muchos de los principales clientes de Nvidia, incluidos Alphabet y Microsoft, están desarrollando sus propios chips para utilizarlos en la computación con inteligencia artificial. Si bien pueden pasar años hasta que esos productos estén listos, podrían ganar participación de mercado.

Nvidia no es el único nombre relacionado con la IA que ha sido golpeado en la caída generalizada. El índice de semiconductores de Filadelfia ha caído más del 20% desde su pico de julio. Y a pesar de las sólidas perspectivas de Super Micro Computer, sus acciones se debilitaron un 20% el miércoles después de que inversionistas se sintieran decepcionados por su cifra de margen bruto.

Sin duda, las acciones de Nvidia duplicaron su valor este año, incluso después de la reciente caída. Todavía hay señales de una demanda sólida de chips de IA en el corto plazo, y Wall Street se muestra en gran medida optimista respecto de la tecnología. Las acciones de Advanced Micro Devices Inc. se dispararon cuando presentó sus resultados a finales de julio, esto incluyó un pronóstico optimista de ingresos que citaba una mayor demanda de aceleradores de IA.

Y quizá era cuestión de tiempo antes de que Nvidia perdiera algo de su brillo. Las acciones se negociaban a unas 44 veces las ganancias futuras a mediados de junio, una prima significativa respecto del Nasdaq 100, que cotizaba a unas 26 veces el mismo día. Después de la reciente ola de ventas, el fabricante de chips se negocia a unas 30 veces, lo que potencialmente las vuelve más atractivas para inversionistas a largo plazo.

“Nada ha cambiado fundamentalmente con estas empresas, salvo que probablemente se adelantaron un poco”, dijo Ken Mahoney, presidente y director ejecutivo de Mahoney Asset Management.

Ver más: Inteligencia Artificial: un nuevo y potente aliado para los desarrollos inmobiliarios

Ver más: Salesforce y Workday presentan un agente de servicio al empleado con IA

Ver más: IA puede revolucionar la experiencia del cliente, pero la toque humano es irremplazable