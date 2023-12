Dynamic Yield, da Mastercard, lança Shopping Muse, a próxima geração de assistente virtual do varejo

Por staff

08/12/2023

A Dynamic Yield, empresa Mastercard, anuncia o lançamento de Shopping Muse, ferramenta avançada de IA Generativa que revoluciona a forma como os consumidores pesquisam e encontram produtos no catálogo digital de um varejista.

O Shopping Muse recria a experiência humana na loja, traduzindo a linguagem coloquial dos consumidores em recomendações de compra personalizadas, complementadas por sugestões de produtos afins e acessórios. Os consumidores podem usar o Shopping Muse para explorar com facilidade a estética moderna, looks em alta, trajes de trabalho ou de festa, e termos de pesquisa não convencionais como “cottagecore” ou “beach formal“.

As recomendações do Shopping Muse correspondem ao perfil, à intenção e afinidade exclusivos de um determinado consumidor, baseados no contexto da conversa ao longo do tempo para fornecer resultados que correspondam perfeitamente até mesmo à consulta mais excêntrica. Apoiada pelos recursos profundos de personalização da Dynamic Yield, a solução combina insights contextuais e comportamentais para produzir recomendações baseadas nas palavras-chave do varejista, em dicas visuais e na própria afinidade do consumidor.

“Soluções como o Shopping Muse são o próximo passo na revolução do varejo e são fundamentais para colocar o consumidor de volta ao centro da jornada”, destaca Raj Seshadri, presidente de Dados e Serviços da Mastercard. “Na Mastercard estamos colocando a tecnologia e o Machine Learning para trabalhar de modo a oferecer os melhores resultados, tanto para a marca quanto para o consumidor”, acrescentou.

Além de auxiliar o consumidor a pesquisar por frase, o Shopping Muse pode reduzir a frustração ao ajudá-lo a encontrar o item ideal, mesmo quando ele não sabe direito como descrevê-lo em palavras. Usando ferramentas avançadas e integradas de reconhecimento de imagem, os varejistas podem recomendar produtos relevantes com base em semelhanças visuais, embora não tenham as descrições técnicas corretas. A ferramenta também leva em conta a afinidade do comprador, com base no histórico de navegação da sessão ou de compras anteriores, estimando a intenção de compra futura. Com a compreensão da afinidade do consumidor e do contexto de comportamento coletivo mais amplo, o varejista pode garantir que os itens sugeridos sejam complementares, não redundantes.

“A personalização oferece às pessoas as experiências de compra que elas desejam. A inovação impulsionada por IA é a chave para promover compras on-line imersivas e personalizadas”, disse Ori Bauer, CEO da Dynamic Yield. “Ao aproveitar o poder da IA Generativa no Shopping Muse estamos atendendo aos padrões do consumidor e tornando as compras mais inteligentes e perfeitas do que nunca”, ressaltou.

Nesta era de tendências em rápida evolução e algoritmos de aprendizagem profunda, os varejistas devem se adaptar às novas exigências e maiores expectativas dos consumidores, para irem além das experiências de curto prazo. Adotar a tecnologia é crucial para essa agilidade – mais de um em cada quatro varejistas está usando, atualmente, soluções de IA Generativas, com outros 13% planejando adotá-las no próximo ano.

A Mastercard adquiriu a Dynamic Yield – seis vezes líder no Quadrante Mágico do Gartner para Mecanismos de Personalização – em 2022 para fortalecer o seu conjunto de serviços de engajamento e fidelidade do consumidor, ajudando as marcas a oferecerem experiências mais eficazes e confiáveis em todos os canais. A Mastercard incorpora as melhores proteções de privacidade em todos os seus produtos e serviços, em linha com uma abordagem completa de Privacy by Design e aplicação de princípios e padrões de IA eficazes e responsáveis.

