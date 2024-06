Eastman School of Music, de Rochester University, recibió un reconocimiento en el QS World University Rankings

03/06/2024

ROCHESTER, N.Y., June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La escuela Eastman School of Music de Rochester University ha sido distinguida en el prestigioso ordenamiento de QS World University Rankings de 2024. Con una clasificación en el puesto número 3 para América del Norte y en el puesto número 11 a nivel mundial, Eastman comparte escenario con instituciones musicales líderes en el Reino Unido, Francia, Rusia, China, Finlandia, Dinamarca y Hungría.

Desde hace más de un siglo, Eastman School of Music es un modelo de excelencia en educación e interpretación musical. Partiendo de sus pilares fundamentales de arte, erudición, liderazgo y comunidad, Eastman ha sabido cultivar un entorno diverso donde la música florece no solo dentro de nuestras salas sino que su reverberación se expande más allá, enriqueciendo vidas e incentivando el compromiso. La escuela es reconocida por su enfoque holístico de la educación musical, integrando una formación musical rigurosa con estudios de humanidades, educación en liderazgo y experiencias interdisciplinarias. Este compromiso con la educación integral gesta graduados que no solo son habilidosos músicos, sino también personas íntegras preparadas para usar sus talentos para influir e inspirar a comunidades de todo el mundo.

El decano Jamal J. Rossi expresó su opinión sobre el espíritu de la escuela y su reciente reconocimiento: “Eastman School of Music es una comunidad vibrante, donde algunos de los mejores músicos del mundo se reúnen para ayudarse a crecer recíprocamente. Llevamos un siglo dedicándonos a los valores fundamentales del arte, la erudición, el liderazgo y la comunidad, y esto ha servido como los cimientos sobre los cuales nuestro alumnado ha desarrollado impactantes trayectorias profesionales en todos los aspectos de la música, y ha enriquecido al mundo a través de ella. Este reconocimiento por parte de QS World Rankings ratifica nuestro compromiso y misión de dar forma al futuro de la música a través de la excelencia artística y académica, y el liderazgo innovador”.

Jane Gatewood, vicerrectora de Compromiso Global de Rochester University, también destacó la importancia de este logro: “El reconocimiento de QS World Rankings a Eastman School of Music subraya nuestro impacto global y prestigio académico. Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación de nuestro cuerpo docente y el talento de nuestro alumnado, y refleja nuestro papel de liderazgo en la preparación de la próxima generación de músicos de talla mundial”.

Este año marca la inclusión inaugural de la categoría de Música en QS World University Rankings. La clasificación QS para escuelas de música se deriva de evaluaciones exhaustivas de la reputación académica y la reputación empresarial, que contribuyen con el 80 % y el 20 % de la puntuación total, respectivamente. Se toman en cuenta criterios como la calidad de la investigación, las asociaciones estratégicas, la innovación y la empleabilidad, que desempeñan papeles fundamentales en esta evaluación.

Para obtener más información sobre las clasificaciones de QS World University Rankings para la categoría de Música, visite: https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/music

Para obtener información sobre Eastman School of Music de Rochester University, visite: https://www.esm.rochester.edu/admissions/

Para consultas de los medios e información adicional, comuníquese con:

Jessica Kaufman, directora ejecutiva de Marketing y Comunicaciones jkaufman@esm.rochester.edu

Daniella Sussman, directora de Comunicaciones Internacionales daniella.sussman@rochester.edu

