EBC Financial Group lanza el segundo Desafío de Trading de un Millón de Dólares con un premio de un millón de dólares estadounidenses

09/03/2025

EBC Financial Group anuncia el regreso de su Desafío de Trading de un Millón de Dólares, ofreciendo un premio de USD $ 1 millón y una experiencia VIP en el FC Barcelona

El primer ganador de MDTC recibe un trofeo y un premio de $ 200,000 en la Ceremonia de Entrega de Premios

Un momento triunfal cuando el ganador del premio en efectivo de $ 200,000 recibe el trofeo del campeonato en la anterior Ceremonia de Entrega de Premios MDTC.

Samuel Hertz firma en la Ceremonia de Entrega de Premios MDTC 2023

Samuel Hertz, director de operaciones de EBC Financial Group, firma el telón de fondo de la Ceremonia de Entrega de Premios MDTC 2023, celebrando un momento histórico en la excelencia de trading.

Los campeones de MDTC II serán homenajeados en el Museo del FC Barcelona

Los campeones de MDTC II serán homenajeados en el prestigioso Museo del FC Barcelona, marcando un nuevo hito para las competiciones de trading basadas en habilidades.

Samuel Hertz habla en la Ceremonia de Entrega de Premios MDTC 2023

Samuel Hertz, director de operaciones de EBC Financial Group, pronuncia un discurso de apertura en la Ceremonia de Entrega de Premios MDTC 2023, celebrando la excelencia de trading.

LONDRES, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC), un líder mundial en corretaje financiero anuncia el regreso de su Desafío de Trading de un Millón de Dólares (MDTC) para su segunda edición, uno de los más grandes del mundo y un referente global para competiciones de trading basadas en habilidades, ya que la demanda de la industria de oportunidades de trading estructuradas y transparentes sigue creciendo.

La edición 2025 de MDTC llega en un momento en que los traders buscan mayor responsabilidad y acceso a estrategias comprobadas en medio de los mercados cada vez más volátiles. Del 1ro. de marzo al 30 de mayo de 2025, miles de traders en todo el mundo competirán por una cuenta de trading de un millón de dólares en un desafío que integra el intercambio de estrategias en tiempo real y el copy trading sin comisiones, estableciendo un nuevo estándar para el trading competitivo.

Por primera vez, los mejores traders serán invitados a una Ceremonia de Entrega de Premios exclusiva en el Museo del FC Barcelona (Barça Immersive Tour), marcando un momento histórico ya que un evento de trading global es reconocido dentro de una de las instituciones más prestigiosas del fútbol. La asociación refleja una creciente convergencia entre los mercados financieros y los deportes de élite, reforzando el trading como una profesión que exige el mismo nivel de habilidad, precisión y disciplina que el atletismo de talla mundial.

El MDTC inaugural en 2023 estableció múltiples puntos de referencia en la industria, con 324 traders logrando cuentas rentables y los diez principales traders registrando un rendimiento promedio de 3,472.91%. El campeón obtuvo un rendimiento extraordinario del 11,630.98% en solo 30 días, lo que demuestra el potencial del trading basado en habilidades en un entorno competitivo.

Este año, MDTC II va más allá, permitiendo que los traders accedan señales de trading de nivel profesional y repliquen al instante estrategias de alto rendimiento sin costo vía copy trading. Al combinar la competencia con el intercambio de estrategias en tiempo real y el copy trading sin comisiones, EBC establece un nuevo estándar de transparencia y accesibilidad en el trading.

Copy Trading en tiempo real: Replicar automáticamente las estrategias de los mejores traders

El auge del trading minorista ha transformado los mercados financieros, sin embargo, muchos traders luchan por acceder a entornos de aprendizaje transparentes y estructurados que les permitan desarrollar habilidades reales. MDTC II está diseñado para cerrar esta brecha, brindando a los traders una oportunidad única para refinar sus estrategias al interactuar activamente con traders de alto rendimiento a través del copy trading en tiempo real.

A diferencia de los concursos tradicionales que recompensan la especulación de alto riesgo, MDTC II introduce un ecosistema abierto de intercambio de estrategias donde los traders pueden analizar, rastrear y replicar instantáneamente las operaciones de los principales participantes sin costo alguno. Esto nivela el campo de juego, lo que permite que los traders novatos y experimentados se beneficien de las perspectivas colectivas, mientras mantienen el control individual sobre sus operaciones.

“Cuando eres una empresa en crecimiento, tu objetivo es crear un evento que refleje verdaderamente tus valores y pasión: el MDTC es nuestro. Estamos aquí para ser una luz en la industria, demostrando que los traders pueden tener éxito; los traders pueden ser exitosos en el trading, se necesita educación y determinación, y no es solo para el 1%. Esa es la verdadera belleza de MDTC: cada participante debe mostrar su historial de trading, mostrar al mundo lo que está haciendo. Cualquiera puede iniciar sesión y echar un vistazo, y puede ver por sí mismo en qué están operando los ganadores.

“En EBC, no medimos esto (ni ninguna actividad) por la cantidad de registros o depósitos que recibimos, lo medimos por las conversaciones que generamos. Con esta segunda iteración, estamos introduciendo más herramientas de trading y funciones mejoradas, otro aspecto clave del que todos estamos realmente orgullosos, porque en EBC, “perfecto” nunca es suficiente “, dijo Samuel Hertz, director de operaciones de EBC Financial Group.

Premio de un millón de dólares y una experiencia VIP única en la vida en el FC Barcelona

En el corazón del MDTC II se encuentra uno de los premios más grandes de la industria, una cuenta de trading de un millón de dólares, diseñada para recompensar la habilidad, disciplina y ejecución de estrategias. En lugar de un pago único en efectivo, el gran premio ofrece una oportunidad única para que el ganador administre un capital significativo mientras retiene el 100% de sus ganancias, con una pérdida máxima permitida de $ 200,000. Alternativamente, el ganador puede elegir un premio en efectivo de $ 200,000.

MDTC II se estructura en dos categorías para garantizar accesibilidad y competencia justa. La categoría Rising Stars está abierta a traders con un saldo mínimo de 500 $, clasificados por tasa de beneficio, ofreciendo una oportunidad para aquellos que buscan perfeccionar sus habilidades en un entorno estructurado.

Para los traders más experimentados, la categoría Dream Squad está diseñada para participantes con saldos entre $ 10,000 y $ 200,000, clasificados por ganancia neta. Esta categoría reconoce a los traders que pueden navegar por las condiciones del mercado de manera efectiva mientras gestionan un mayor capital.

Más allá de las recompensas financieras, los mejores traders obtendrán el reconocimiento de la industria y una experiencia única en la vida en el Museo del FC Barcelona. En una Ceremonia de Entrega de Premios, los ganadores se celebrarán en el hogar de uno de los clubes multideportivos más grandes del mundo, cerrando la brecha entre el trading y el rendimiento de élite en los deportes profesionales.

“Para EBC Financial Group, el Desafío de Trading de un Millón de Dólares, es una forma fantástica para que los traders nuevos y experimentados participen en un evento en tiempo real. Permite a los clientes ver a traders de todos los niveles interactuar con las condiciones del mercado en tiempo real, observar las operaciones ejecutadas por todos los participantes en tiempo real y ofrece a los traders emergentes la oportunidad de seguir y aprender de aquellos con más experiencia, de una manera que se adapte a su estilo de trading.

“Esta oportunidad de observar, aprender y desarrollarse en un entorno totalmente transparente es invaluable y una excelente manera de alentar a los nuevos traders a comprender qué estrategia funciona, cuándo y por qué. Las operaciones que no funcionan sirven de lección tanto como las que sí funcionan”, dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Maximizar las oportunidades a través de la gestión de la comunidad y las plataformas de trading de vanguardia

Para fomentar aún más la participación de la comunidad, MDTC II introduce un Programa de Referencia mejorado, ofreciendo a los participantes hasta $ 300 por referencia con éxito, sin límite en el número de referencias. Esta iniciativa promueve una mayor participación de la comunidad, permitiendo que los traders amplíen su red, mientras se benefician de la competencia.

Con un enfoque en impulsar la innovación en los mercados financieros, MDTC II amplía las oportunidades de trading al integrar contratos por diferencia (CFD) sobre acciones estadounidenses en la competencia por primera vez. Las acciones estadounidenses representan más del 65% de la capitalización bursátil mundial, lo que las convierte en uno de los activos más líquidos y dinámicos en todos los sectores. Esta adición permite a los participantes acceder a algunas de las empresas más influyentes del mundo, brindando nuevas oportunidades para navegar por mercados volátiles y de rápido movimiento.

La competencia se realiza en plataformas MT4 y MT5 líderes en la industria, permitiendo a los participantes operar en Forex, materias primas, índices y CFD de acciones de EE. UU. con herramientas avanzadas de gráficos, estrategias automatizadas y ejecución en tiempo real. Al combinar diversas clases de activos, tecnología de vanguardia y acceso ampliado al mercado, MDTC II continúa redefiniendo el panorama del trading competitivo.

Perfeccionamiento de la experiencia del concurso: Legado de MDTC 2023

El primer Desafío de Trading de un Millón de Dólares en 2023 observó una fuerte participación, con traders ejecutando 431,827 operaciones y generando una ganancia total de $ 1,096,718.57. El evento destacó el creciente interés en las competiciones de trading estructuradas y el rol del copy trading en la mejora de la accesibilidad para los traders con diferentes niveles de experiencia.

La participación de la comunidad fue un aspecto clave del desafío, ya que muchos participantes aprovecharon las funciones de copy trading para rastrear y replicar estrategias exitosas. Los resultados subrayaron el potencial de los conocimientos compartidos del mercado para dar forma a los resultados de trading.

Con MDTC II, la competencia continúa evolucionando, incorporando ideas pasadas mientras se mantiene un enfoque en la transparencia, el desarrollo de estrategias y el compromiso del trader.

Para obtener más información y ser parte del viaje que remodela lo que es posible en los mercados financieros, visite https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluyendo Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África — EBC facilita a los inversores minoristas, profesionales e institucionales para acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con varios premios, EBC se compromete a mantener los estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Financiera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

Como el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en las regiones de Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña de base más grande del mundo, United to Beat Malaria, la empresa contribuye a las iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de participación pública ‘What Economists Really Do‘ (WERD – ‘Lo que los economistas realmente hacen’) del Departamento de Economía de la Oxford University, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, promoviendo mayor comprensión y diálogo público.

https://www.ebc.com/

Contacto de Medios:

Savitha Ravindran

Gerente global de relaciones públicas (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Gerente global de relaciones públicas (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Líder global de relaciones públicas

douglas.chew@ebc.com

