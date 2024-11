EBC Financial Group registra marca comercial en Chile, fortaleciendo su presencia latinoamericana

SANTIAGO, Chile, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) se enorgullece en anunciar el registro exitoso de su marca comercial en Chile, un hito que fortalece la presencia de EBC en América Latina y refuerza su compromiso con la expansión responsable del mercado y la protección de los inversores. Esta medida estratégica refleja la dedicación de EBC de mantener la integridad de la marca y establecer una presencia confiable en uno de los mercados financieros más dinámicos de Sudamérica.

Expandiendo la influencia de EBC en América Latina

El rápido crecimiento del mercado de divisas de Chile y sus recientes mejoras regulatorias lo convierten en una región significativa para la expansión de EBC. La Comisión del Mercado Financiero (CMF), la principal autoridad reguladora de Chile, introdujo normas más estrictas para la conducta del mercado, remodelando el ecosistema financiero del país para disuadir la mala conducta financiera y mejorar la rendición de cuentas. Con el aumento de la protección a los inversores y los estándares de transparencia, Chile se convirtió en un centro de trading financiero responsable.

El registro de la marca comercial de EBC sirve como una medida fundamental para proteger su propiedad intelectual en un mercado en rápida evolución. Con Chile trabajando para imponer el cumplimiento de estándares más altos de integridad financiera y establecerse como un modelo para la regulación en la región, los esfuerzos de EBC para asegurar su presencia de marca se alinean con las expectativas más amplias del sector para la transparencia operacional y la protección de la propiedad intelectual en América Latina.

Registro oficial de marca comercial de EBC Financial Group en Chile

Asegurando su marca en Chile, EBC Financial Group fortalece su presencia de marca y sus esfuerzos de protección de inversores en América Latina.

El establecimiento de la protección de esta marca comercial en Chile representa un ancla para la expansión continua de EBC en toda la región, donde los organismos reguladores se centran progresivamente en mejorar la seguridad del mercado. A medida que EBC construye su presencia, este reconocimiento formal de la marca no solo protege contra la infracción en Chile, sino que respalda el objetivo de la empresa de servir de manera responsable a los clientes de LATAM. Esta fundación apoya la estrategia más amplia de EBC, ya que la empresa está asegurando activamente protecciones similares en otros países latinoamericanos. Estos medidas aseguran que EBC continuará siendo una presencia reconocida y confiable mientras que el escenario regulatorio financiero en la región madure.

Empoderar a los inversores de LATAM a través de educación financiera y capacitación práctica

El compromiso de EBC de apoyar a los inversores latinoamericanos va más allá de asegurar protecciones legales. Recientemente, EBC organizó una serie de seminarios de trading en los principales mercados de LATAM, incluidos Colombia, México, Chile y Argentina, con el objetivo de equipar a los inversores nuevos y experimentados con conocimientos avanzados de trading y conocimientos estratégicos. En estos seminarios, los traders experimentados de EBC compartieron orientación crítica sobre temas como el análisis fundamental y técnico, la psicología del trading y la implementación efectiva de estrategias, junto con demostraciones en vivo de la plataforma y herramientas de EBC para mejorar la toma de decisiones de trading.

Esta iniciativa está alineada con el objetivo más amplio de EBC de fomentar una red global que conecte a los traders con expertos del sector, proporcionándoles educación financiera sistemática para navegar por mercados complejos con confianza. El enfoque de EBC en el dominio del trading refleja su dedicación a construir una comunidad donde los inversores tengan acceso a los recursos y herramientas necesarios para desarrollar su potencial en un entorno estructurado y de apoyo.

Alianzas globales e iniciativas educativas

Más allá de su expansión en América Latina, EBC Financial Group está fomentando el compromiso global a través de asociaciones estratégicas y alcance educativo. En asociación con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, EBC continúa patrocinando la serie “What Economists Really Do” de la institución, que muestra cómo la economía puede ofrecer soluciones a algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Con un próximo episodio sobre Macroeconomía y Clima programado para el 14 de noviembre de 2024 en Christ Church College, Oxford, EBC se compromete a apoyar iniciativas que impulsen la participación de la comunidad y la transformación social, cerrando las brechas de información a través de la educación pública para fomentar sociedades sostenibles e impulsadas por el conocimiento.

EBC también actúa como Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona. Esta asociación de 3,5 años, lanzada en abril de 2024, se extiende en Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África, alineando el compromiso de EBC con la transparencia y protección de los inversores con los valores de respeto, ambición e impacto comunitario de FC Barcelona.

La presencia de EBC en el escenario de LaLiga proporciona una visibilidad significativa durante partidos de alto perfil en mercados como Gran China, conectando a la marca con audiencias diversas en las principales regiones del mundo. Esta exposición fortalece la visibilidad de EBC dentro de la comunidad deportiva, destacando su compromiso para unir el mundo de las finanzas y los deportes. Al alinearse con un club reconocido a nivel mundial como el FC Barcelona, EBC refuerza su presencia entre nuevas audiencias y apoya su misión de conectarse con fanáticos y operadores de todo el mundo.

Crecimiento de una marca global en mercados desarrollados y emergentes

Con su marca registrada ahora en Chile, EBC Financial Group está preparado para una mayor expansión global, manteniéndose firme en su misión de ofrecer servicios financieros confiables, eficaces y competitivos. Hasta el momento, EBC Financial Group aseguró registros de la marca comercial en varios mercados clave, incluyendo Hong Kong, Taiwán, Reino Unido, Indonesia, Malasia, India, Japón, Singapur, Chile y Perú. Este logro en América Latina fortalece la presencia global de la marca EBC, asegurando que los clientes de todo el mundo se beneficien de los más altos estándares de integridad financiera.

Para más información sobre EBC, visite: https://www.ebc.com.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su conjunto integral de servicios que incluyen corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión completas. EBC rápidamente estableció su posición como una firma de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, Islas Caimán y en mercados emergentes en América Latina, Sudeste Asiático, África e India. EBC presta servicios a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocida con varios premios, EBS se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de estándares éticos y regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

EBC Group cuenta con profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, navegando hábilmente a través de ciclos económicos críticos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud global. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública ‘What Economists Really Do’ (WERD – ‘Lo que los economistas realmente hacen’) del Departamento de Economía de la Oxford University, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

