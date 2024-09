EBC se lleva el Premio ‘Mejor experiencia de trading’ de BrokersView, fortaleciendo el liderazgo global

23/09/2024

Dos prestigiosos premios otorgados a EBC Financial Group

EBC Financial Group ganó el premio “Mejor experiencia de trading”, y el analista sénior Al Hamidi recibió el premio “Mejor estrategia innovadora de trading” en las ceremonias 2024 BrokersView y FastBull en Vietnam.

El premio a la “Mejor experiencia de trading” entregado a EBC Financial Group por BrokersView en 2024

EBC Financial Group recibió el prestigioso premio “Mejor experiencia de trading” de BrokersView en la ceremonia de 2024, reconociendo su compromiso con condiciones de trading excepcionales.

Un galardón entregado a Al Hamidi por el premio a la “Mejor estrategia innovadora de trading”

Al Hamidi de EBC Financial Group recibió el premio a la “Mejor estrategia innovadora de trading” en los premios FastBull 2024 Trading Influencers por sus extraordinarias contribuciones a la estrategia de mercado.

SINGAPUR, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — En la ceremonia de entrega de premios BrokersView en Vietnam en septiembre de 2024, EBC Financial Group (EBC) recibió el premio a la “Mejor experiencia de trading”, consolidando una vez más su posición como líder de talla mundial en el sector financiero especializado en divisas (forex), CFDs y acciones. El último premio reconoció el compromiso de EBC de facilitar las condiciones de trading más sólidas y ofrecer una experiencia de trading excepcional.

Aunque el mercado mundial de trading de divisas (forex) está creciendo a un ritmo rápido y se espera que supere los US$ 10 billones para 2028 (Fuente: Yahoo Finance), la participación en esta herramienta de planificación financiera cada vez más popular se ve empañada por la desinformación y la volatilidad generalizadas, lo que conduce a una falta de confianza entre los traders (Fuente: Finance Magnates). EBC tiene como objetivo abordar estos desafíos fomentando un entorno comercial estable y confiable, guiado por su creencia central de que cada compromiso de los inversores debe recibir la seriedad y sinceridad que merece.

Más allá de los esfuerzos activos para innovar su plataforma de trading y garantizar spreads altamente competitivos, EBC se dedica a garantizar el cumplimiento de una regulación estricta, mecanismos de precios justos y transparentes y medidas de seguridad de múltiples capas.

Expandir el alcance global y la presencia estratégica

EBC Financial Group ha establecido durante mucho tiempo su posición como una firma de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney y en los mercados emergentes de América Latina, Asia Sudeste, África e India.

Esta expansión global está impulsada por la estrategia de EBC de localizar sus operaciones para cumplir con los requisitos regulatorios únicos de las diferentes regiones, al tiempo que adapta sus ofertas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes en cada mercado. A través de inversiones estratégicas en licencias regulatorias, liquidez a nivel institucional e infraestructura de trading avanzada, EBC se está posicionando para servir a una clientela internacional más amplia con una diversa gama de herramientas y servicios de trading.

El crecimiento de EBC en los mercados emergentes, particularmente en Asia Sudeste, América Latina, India y África, es parte del compromiso de la compañía de empoderar a los traders con acceso a ecosistemas financieros sólidos, que tradicionalmente han sido desatendidos por las principales instituciones financieras. A medida que EBC amplía sus operaciones, la empresa continúa expandiendo su infraestructura de soporte en estas regiones para garantizar que los traders puedan disfrutar de la misma experiencia transparente disponible en los centros financieros más establecidos.

BrokersView: Una plataforma de análisis de brókeres líder en el sector

BrokersView, una marca de FastBull, es un portal líder de información financiera que ayuda a los inversores a identificar brókeres adecuados de forma rápida y eficaz. Ganar el “Premio a la mejor experiencia de trading” no fue tarea fácil entre un mar de fuertes contendientes. Al evaluar a EBC para sus premios de 2024, BrokersView condujo una evaluación rigurosa de EBC en seis aspectos importantes: velocidad de trading, estabilidad, liquidez, deslizamiento, spreads y tasas de swap.

Se examinaron los datos en tiempo real para determinar las condiciones de trading predeterminadas y, finalmente, la plataforma de trading personalizada de EBC, que ofrece ejecuciones de órdenes rápidas y óptimas, spreads bajos y servicio al cliente 24/7, ayudó a la empresa a destacarse como una marca de seguridad y desempeñó un rol crucial en asegurar este prestigioso premio.

La misión de EBC como grupo de corretaje global es crear un ecosistema de trading superior que empodere a los traders en todo el mundo. Para lograr esto, EBC invierte en licencias regulatorias integrales, infraestructura avanzada, liquidez a nivel institucional, gestión de riesgos sólida y algoritmos de trading patentados. Además, la seguridad y confidencialidad son primordiales en EBC. La empresa emplea encriptación SSL de 256 bits y canales de trading dedicados para proteger la información de sus clientes y crear soluciones personalizadas para garantizar una experiencia de trading perfecta.

Celebrando un espíritu de excelencia

Además de los galardones en la Ceremonia de premios BrokersView, el analista sénior de EBC, Al Hamidi, también fue homenajeado con el premio a la “Mejor estrategia innovadora de trading” en la Ceremonia de Premios FastBull 2024 Trading Influencers, que se celebró junto con la Ceremonia de premios BrokersView; la Ceremonia de premios FastBull 2024 Trading Influencers tiene como objetivo celebrar a las personas con extraordinarias contribuciones en el sector.

Con más de una década de experiencia relacionada, Hamidi lidera los avances teóricos en el análisis de estrategias de mercado e investigación de cumplimiento relevante. Su experiencia en recuperación de desastres y protocolos de continuidad del negocio (BCP) fue fundamental para ayudar a EBC a navegar ágilmente por eventos del mercado como la interrupción de CrowdStrike en 2024. Este premio destaca la riqueza de experiencia y conocimientos dentro del equipo diversificado de EBC, y los esfuerzos del grupo para fomentar una cultura de aprendizaje a través de educación financiera e intercambio de conocimientos.

El último premio eleva el total de premios de EBC en 2024 hasta hoy a siete. Recientemente, en agosto de 2024, EBC fue nombrado el Mejor bróker en la región de Asia Pacífico en los Premios anuales Finance Magnates.

Con visión futura, EBC Financial Group continúa centrado en su plan de acción de desarrollo global, ofreciendo la mejor experiencia de trading y manteniendo a los traders en el centro de sus operaciones. El objetivo desde hace largo tiempo de la empresa sigue siendo el mismo: empoderar a los traders con decisiones informadas y ser su socio de confianza en cada proceso de trading.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su conjunto integral de servicios que incluyen corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión completas. EBC ha establecido rápidamente su posición como una firma de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, Islas Caimán y en mercados emergentes en América Latina, Sudeste Asiático, África e India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocida con varios premios, EBS se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de estándares éticos y regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) y EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

En el núcleo del Grupo EBC se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, que han navegado hábilmente a través de importantes ciclos económicos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la mayor seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud global. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública ‘What Economists Really Do’ (‘Lo que los economistas realmente hacen’) del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

