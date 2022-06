Eche un vistazo al proceso de comprar Bitcoin

Por staff

14/06/2022

¿Está pensando en comprar Bitcoin? ¿Es esta su primera vez en la inversión criptográfica y no tiene idea de por dónde empezar? Si es cierto, entonces esta guía le ayudará a entrar en el juego. Muchas personas creen que comprar Bitcoin es complejo y que una persona común no puede hacerlo de forma independiente. Pero están equivocados. Cuando conozca los pasos para invertir en invest in cryptocurrencies, sabrá lo simple que es invertir en Bitcoin. Sin embargo, antes de invertir en Bitcoin, es esencial saber que es precario. El precio de Bitcoin sigue subiendo y bajando, por lo que debe tener un excelente estómago para soportar estas fluctuaciones.

Obtenga una billetera Bitcoin

Lo primero que debe hacer es configurar una billetera Bitcoin. La billetera digital de Bitcoin es similar a un almacenamiento virtual en el que puede mantener su Bitcoin seguro y protegido. Hay muchas opciones al elegir una billetera Bitcoin. La billetera Bitcoin de hardware es la más segura. Es una billetera fuera de línea y necesita las claves privadas para acceder a su billetera Bitcoin de hardware. Entonces, antes de comprar Bitcoin, es vital que configure la billetera de Bitcoin para almacenar sus monedas.

Elija un intercambio de Bitcoin de buena reputación

Una vez que tenga su billetera Bitcoin en la mano, debe registrar su cuenta en un intercambio de Bitcoin. El intercambio de Bitcoin es la plataforma que acepta el dinero fiduciario de las personas y luego lo intercambia en dinero digital como Bitcoin. Por lo tanto, debe realizar una buena investigación sobre la reputación y la confiabilidad del intercambio. Además, también debe consultar los otros factores como tarifas, liquidez, volumen de trading, atención al cliente y muchas otras características que hacen que un intercambio de Bitcoin valga la pena.

Configure su cuenta

Cuando ya tiene un intercambio de Bitcoin, debe registrar su cuenta. El proceso de registro no es muy complejo, lo que significa que puede hacerlo por su cuenta sin ninguna dificultad. Debe completar los detalles para configurar la cuenta, que pueden variar de un intercambio de Bitcoin a otro. Pero, en general, debe visitar la página de inicio del intercambio de Bitcoin y luego presionar el botón de registro. Obtiene un código de confirmación cuando ingresa sus datos. Después de obtener este código, tiene su nueva cuenta y luego debe seguir las reglas de KYC. Debe enviar algunos detalles esenciales como prueba de identificación, fotografías, etc.

Seleccione el modo de pago

Después de configurar su cuenta, debe elegir un medio de pago. Seguramente debe agregar los detalles de la cuenta bancaria o cualquier detalle de la tarjeta para realizar el pago de su compra de Bitcoin. Si está buscando comprar una gran cantidad de Bitcoin, es bueno que agregue su cuenta bancaria a la cuenta de intercambio de Bitcoin. Los pagos con tarjeta no son recomendables para realizar compras menores de Bitcoin porque las comisiones que cobran son muy altas. Puede usar cualquier medio para realizar el pago y, después de depositar dinero, tendrá suficiente efectivo para comprar Bitcoin.

Compre Bitcoin

El último paso es usar ese efectivo para comprar bitcoins. Puede hacer clic en el botón de compra y luego decidir la cantidad de monedas que necesita comprar. Una vez que confirme las tarifas de transacción y haga clic en el botón de compra, debe esperar a que finalice la transacción. Puede llevar algo de tiempo completar la transacción y que el Bitcoin aparezca en su cuenta de intercambio de Bitcoin, por lo que no debe preocuparse.

Transfiera su Bitcoin a una billetera

Ahora debe transferir sus fondos de Bitcoin a la billetera de Bitcoin. La billetera Bitcoin proporcionará la mejor clase de seguridad a sus monedas. Algunas personas mantienen sus bitcoins en la cuenta de intercambio de Bitcoin solo porque creen que es seguro. Pero la realidad es que ningún intercambio de Bitcoin es completamente seguro. Algunas personas pierden sus bitcoins cuando los mantienen en una cuenta de intercambio. Por lo tanto, no debe perder el tiempo y transfiera sus fondos de Bitcoin a la billetera de Bitcoin para mayor seguridad.