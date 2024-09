eComerce Day, cumple 25 Años desarrollando el Ecosistema Digital de Iberoamerica

02/09/2024

Argentina – La 18va edición del eCommerce Day Argentina, reunió a más de 12.000 profesionales, para capacitarse y crear nuevas redes de negocios. Con una agenda innovadora y de contenido de valor, más de 120 speakers ofrecieron su conocimiento a la audiencia a través de conferencias y talleres prácticos. Este evento es una iniciativa regional del eCommerce Institute, coorganizada localmente junto a CACE.

El evento fue el marco de la celebración de los 25 años de ecosistema digital de Iberoamérica donde Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder & Global Executive SVP de VTEX, dio a conocer una de las iniciativas para celebrar este gran hito de la industria con la presentación del libro “Genesis de un Futuro Digital”, homenaje en formato de libro vivo, por medio del cual se puede conocer y navegar el origen y presente del ecosistema digital de Iberoamérica, con más de 150 entrevistas a los pioneros de la de la industria y contenido interactivo impulsado por la IA.

Durante la apertura Pueyrredon analizó cómo la industria y los que hacen parte de la misma llegaron hasta aquí y cuáles han sido y serán los desafíos “Después de 25 años construyendo el camino y superando desafíos, hemos alcanzado una penetración del 18% en canales digitales, un hito que siempre soñamos. Pero el verdadero reto es lograr la sustentabilidad y rentabilidad necesarias para seguir creciendo. Nuestra industria, colaborativa por naturaleza, ha sabido profesionalizarse para enfrentar el futuro. Programas como Acelerax10 nos brindan un roadmap para avanzar y adaptarnos a nuevas olas, como la inteligencia artificial, que hoy es el presente y mañana será otra cosa.

“El 18vo eCommerce Day en Argentina representa la llegada del país a su mayoría de edad, a ese momento de madurez que nos encuentra en un contexto muy próspero con un canal online que, en promedio, pesa un 18% sobre el total de ventas; si vemos por categorías nos encontramos con un 23% en electrónica o 20% en indumentaria. Esto nos habla no sólo de cómo están respondiendo los retailers locales a los diferentes desafíos, sino que también habla de su consolidación como ecosistema colaborativo y unificado. Es un gran momento para celebrar los 25 años del ecosistema digital, continuando con el propósito de brindar todas las herramientas que profesionalicen a los equipos y los preparen para superar cada vez más objetivos. Me alegra y enorgullece que en está ocasión contamos con más 5.000 registrados de manera presencial y más de 12.000 online en las tres jornadas, lo que demuestra esa sed de conocimiento que se requiere para surfear la próxima ola”.

Sin duda en un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo el comportamiento del consumidor, es crucial adoptar una perspectiva centrada en la persona. En Argentina, los consumidores, muchas veces motivados por ofertas y promociones, presentan un desafío para las empresas que buscan establecer relaciones duraderas.

Ser “human centric” en lugar de “user centric” es la clave para crear vínculos profundos y sostenibles. Con cinco generaciones conviviendo, cada una con sus propias necesidades y formas de comunicación, y en un momento de disrupción tecnológica con eCommerce, Social Commerce y el Internet de las Cosas, es imperativo entender y adaptarse a las nuevas prioridades y demandas de los consumidores.

Según cifras de CACE aunque el crecimiento del eCommerce fue moderado, con un aumento del 1% en órdenes de compra en el último año, el desafío reside en cómo mantener y fortalecer estos vínculos en una economía en recesión. La logística también juega un papel fundamental, con un 70% de las compras enviadas a domicilio, mientras que los consumidores se muestran más exigentes, hiperconectados y conscientes social y ambientalmente.

“En esta 18va edición del ecommerce day celebramos 25 años del ecosistema de comercio electrónico en Argentina, un hito que marca el crecimiento sostenido de la industria, los desafíos que hemos enfrentado y el crecimiento que está por venir. Sentimos un gran entusiasmo por seguir impulsando este evento junto al eCommerce Institute, al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo el crecimiento del canal online en el país. Con el CyberMonday de CACE, que tendrá lugar en noviembre, estamos listos para ofrecer oportunidades únicas y ofertas online en todos los rubros”, afirma Andrés Zaied, Presidente de la CACE.

Durante el evento se entregaron los eCommerce Award´s Argentina 2024 a las empresas que dejan su impronta en el ecosistema digital.

Estos premios fueron creados para distinguir a las empresas por su labor en la industria del Digital Commerce y los Negocios por Internet. Los ganadores de la edición 2024 en Argentina fueron: Viajes y turismo: Despegar, Industria Retail: Techno & Electro: Naldo, Industria Retail: Grocery & Foods: DIA, Industria Retail: Home & Deco: Arredo, Industria Retail: Pharma & Beauty: Farmacity, Industria Retail: B2B & D2C & B2B2C: Tienda Newsan , Industria Retail: Fashion Style: Adidas, Entretenimientos y Medios: Disney Plus , Servicios Financieros y Banca Online: Visa, Servicios y Soluciones para Digital Commerce: Marketplaces y Super Apps: Mercado Libre, Servicios y Soluciones para Digital Commerce: Logística y Fulfillment: Andreani, Servicios y Soluciones para Digital Commerce: Medio de Pago y Prevención de Fraude: Mercadopago, Servicios y Soluciones para Digital Commerce: Plataformas, Marketing & IA: Icomm , Mobile & Instore: Frávega , eWomen: Chicas en Tecnología , Triple Impacto en el Ecosistema Digital: Galpón de Ropa , Mejor Agencia de Digital Commerce: We Are Ecommerce, Mejor Pyme de Digital Commerce: Autodo, eLíder del año: Gabriel Safirsztein .

El eCommerce Startup Competition, la iniciativa regional del eCommerce Institute cuyo objetivo es fomentar los emprendimientos digitales y brindar apoyo a los proyectos de América Latina en el ecosistema del digital commerce, tuvo como ganador Startup en Argentina, a Tucán, y mención especial a Telier y AUTODO.

Acerca del eCommerce Institute : Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden el mundo de los negocios por Internet. Dentro de los objetivos se encuentra tejer una red abierta a entidades e instituciones a nivel regional que potencien las iniciativas de cada uno de sus integrantes y del conjunto. Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que se han plasmado en actividades surgidas del seno de las instituciones que forman parte de su red.

Acerca de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos. Cuenta con 2000 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios. Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el Reporte de Talentos de la Industria del eCommerce, el Estudio MID Term, el eCommerce Day, y los eventos de conveniencia CyberMonday y Hot Sale en Argentina.

