EEUU insiste en la solidez del sistema bancario. ¿A quién quiere convencer?

Por staff

01/05/2023

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) anunció a primera hora del lunes que había tomado posesión de First Republic y que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) actuaría como su administrador judicial.

La FDIC estimó en un comunicado que el coste para la Corporación sería de unos 13.000 millones de dólares. El coste final se determinará cuando la FDIC ponga fin a la administración judicial.

First Republic tenía unos activos totales de 229.100 millones de dólares a 13 de abril y depósitos por valor de 103.900 millones de dólares, según el comunicado de la FDIC.

Los reguladores de Estados Unidos informaron el lunes que First Republic Bank ha sido intervenido y se ha llegado a un acuerdo para vender el banco a JPMorgan Chase & Co, en lo que supone la tercera gran entidad estadounidense que quiebra en dos meses.

El principal banco de Wall Street se hará con la mayor parte de los activos de First Republic y con todos los depósitos, incluidos los no asegurados, dijeron los reguladores en un comunicado.

JPMorgan fue, junto a PNC Financial Servicies y Bank of America, una de las entidades que pujaron en la subasta realizada el fin de semana por los reguladores estadounidenses. Finalmente, la propuesta que se ha aceptado es por la adquisición total de los depósitos y 173.000 millones en préstamos. No asume la deuda corporativa o las acciones preferentes. Como parte del acuerdo, la FDIC también proporciona 50.000 millones de financiamiento en un plazo de cinco años y se compartirán las pérdidas de los préstamos unifamiliares, residenciales y comerciales.

El acuerdo significa que todos los depositantes de First Republic, incluidos los que superan el límite de seguro de 250.000 dólares, conservarán el acceso a su dinero cuando las 84 sucursales del banco en quiebra vuelvan a abrir como sucursales de Chase, a partir del lunes por la mañana. Además, se reembolsarán los 30.000 millones que este y otros 10 bancos inyectaron de manera infructífera en First Republic a mediados de marzo en un intento por evitar una nueva sacudida en el sistema.

Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, afirmó: “Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y así lo hicimos”.

“Nuestra fortaleza financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo de negocio nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de forma que se minimizaran los costes para el Fondo de Seguro de Depósitos”.

Tras dar a conocer la intervención, Jonathan McKernan, miembro de la junta de la FDIC, ha precisado que “las quiebras bancarias son inevitables en un sistema financiero dinámico e innovador”, aunque precisó que se deberían “planificar esas quiebras centrándose en fuertes requisitos de capital y un marco de resolución efectivo” a fin de “terminar con la cultura del rescate del país que privatiza las ganancias mientras socializa las pérdidas”.

El Tesoro de EEUU no hizo comentarios inmediatos sobre por qué los reguladores aceptaron la oferta del gigante bancario JPMorgan y no las de PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group Inc, que también presentaron ofertas finales el domingo, según fuentes familiarizadas con el asunto.