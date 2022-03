El 33% de los empleados de Adobe son mujeres y la mayoría en puestos gerenciales o de liderazgo

Por staff

07/03/2022

En el Día Internacional de la Mujer entrevistamos a Nubia Mota, Head of Growth Marketing de Adobe, Latin America. Con más de 15 años de experiencia en tecnología, nos cuenta de las políticas de la empresa con respecto a la equidad de género e iniciativas para incentivar sumar más mujeres al mundo tech. También cuenta desde su experiencia cómo la mujer puede continuar siendo protagonista del sector.

¿Cómo trabajan en Adobe para lograr la equidad de género?

Somos una compañía que está presente en más de 150 países con más de 22 mil ejecutivos, entonces la diversidad es muy común en nuestro día a día, ya que interactuamos con personas de diferentes nacionalidades, géneros y culturas. La diversidad es parte de nuestro ADN, desde nuestra fundación hace casi 40 años.

Todos los managers que comienzan un proceso de contratación pasan primero por un entrenamiento y certificación online. Luego se les emite un certificado. El objetivo es garantizar que el ejecutivo tenga las mejores prácticas a la hora de contratar un nuevo empleado.

Todos los años tenemos programas entrenamientos en Estados Unidos, India y Europa para ser una empresa de puertas abiertas para atraer pluralidad de personas. Y, esa mentalidad amplia, empieza por los managers.

Por otro lado, pienso que como compañía podemos invertir mucho para atraer a personas diferentes pero al final del día quién toma la decisión para contratar a una determinada persona es el manager. Entonces no tiene sentido invertir en campañas en redes sociales hablando de la diversidad de géneros, sino los que toman las decisiones no están abiertos al cambio. Nosotros impulsamos y trabajamos para ello: promovemos la diversidad y vivimos la diversidad en nuestro cotidiano.

¿Cómo se vive en Adobe la maternidad y la familia?

Para nosotros el proyecto de que los empleados formen una familia es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura. En mi caso particular antes de entrar a Adobe, no tenía como proyecto ser madre porque el foco estaba puesto en mi carrera. Sin embargo, desde que entré en la compañía cambié la mirada sobre el tema de la maternidad.

También se apoya a la paternidad, porque hoy el rol del hombre también se modificó. Por ejemplo si hay una reunión y alguno de los dos padres tiene que ir a buscar a su hijo al colegio, se la graba para que después puedan verla y estar al tanto del tema tratado. Es una compañía muy familiar que apoya el proyecto personal de sus empleados.

Adobe tiene un programa en el caso de los empleados que desean adoptar un hijo con un beneficio económico de 50 mil dólares. Por ejemplo, hay casos de parejas del mismo género que quieren tener un hijo, se los apoya económicamente y con licencias con la llegada de un nuevo integrante a sus familias. En la actualidad hay diferentes tipos de padres y Adobe toma en cuenta todos los casos.

También, tenemos programas de Women Mentorship. Hay grupos, encuentros y mentorías con el fin de apoyar el desarrollo de las mujeres y apoyarse entre sí.

Actualmente, el 33 por ciento de los empleados de Adobe son mujeres y la mayoría se encuentran en puestos gerenciales o de liderazgo. El compromiso de Adobe de apoyar a las mujeres se corresponde con su voluntad de fomentar un entorno para el progreso.

¿Por qué elegiste trabajar en el sector IT y cuáles son los beneficios según tu experiencia de trabajar en Adobe?

En mi caso, empecé a trabajar en el sector de IT hace 15 años, era mi segundo empleo. Un día encontré una búsqueda laboral en el diario que era diferente y lo que más me llamó la atención era que la descripción hacía hincapié de que buscaban personas alegres, que les gustara la tecnología y que quisieran trabajar en un ambiente laboral descontracturado y con personas jóvenes de espíritu.

Hace 15 años atrás un empleo como estas descripciones era como un sueño. En ese momento estaba en mi primer empleo: era en una oficina con un ambiente muy rígido y estructurado. Entonces no lo dudé y me fui al sector de la IT.

Al comenzar el nuevo trabajo sentí una diferencia impresionante en el mundo IT: ambientes alegres, creativos, que se puede trabajar con alegría y con diversidad de personas.

En el ambiente de IT están no solo enfocados en los resultados sino que las personas trabajen en un ambiente alegre y feliz. Luego trabajé 10 años en VTEX con el mismo contexto y decidí seguir en el rubro. Hasta que hace 3 años comencé a trabajar en Adobe.

Con respecto a Adobe lo primero que me llamó la atención fue el proceso de contratación: respetuosos, la cultura, las oportunidades de desarrollo profesional, la imagen, las condiciones laborales, las prácticas de pago justo y la diversidad de una empresa.

¿Cree que la mujer hoy marca una diferencia en el mundo IT? Si es así ¿por qué y qué es lo que aporta?

Según mi experiencia la diferencia que aporta la mujer en IT es el manejo del mundo emocional. En general, los hombres son más racionales y les cuesta un poco más el mundo de los sentimientos. En este sentido las mujeres aportamos conexión con el otro porque podemos leer lo que le pasa a sus pares, cómo se siente y , una vez que codificamos, lograr el acercamiento adecuado. En un equipo mixto, este aporte es fundamental. Las conexiones acontecen todos los días en un ambiente laboral, por eso es fundamental tener diversidad de géneros.

Brecha de género en IT: las mujeres son menos del 25% de las empleadas del sector en Argentina, México y Brasil, según un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), ¿Qué crees que le falta a la tecnología para atraer aún más a las mujeres a estudiar o trabajar en su sector?

Siento que las compañías hoy en día están realizando un muy buen trabajo para atraer nuevos y diferentes públicos a través de su página web y redes sociales. Aunque creo que hay que empezar en las bases: los jóvenes. Aunque a la hora iniciar un proceso de contratación continúan siendo tradicionales.

El mismo enfoque tradicional tienen las universidades. Para lograr la diversidad es fundamental el apoyo hacia las mujeres desde que inician la carrera hasta que finalizan, sin hacer diferencias. Conocí el caso de un profesor que al comenzar el año decía: “hoy tenemos 10 mujeres en el aula, aunque estoy seguro que una sola va a terminar la carrera porque van a desistir”. Este tipo de desmotivación, no ayuda a que la mujer quiera progresar en el sector de IT. También es necesario incentivar para que la mujer también pueda enseñar en las universidades especializadas en ciencia y tecnología. El proceso de cambio está en la base.

Otro punto importante es que los reclutadores trabajen por eso. Por ejemplo, en la búsqueda de un puesto, si no se presentan mujeres se pare el proceso y se revise por qué está sucediendo eso en el proceso selectivo.

¿Cómo visualizas la representación de la mujer en el sector de TI en un mediano plazo?

Al final del día, el mundo de IT hace tecnología para personas. Las mujeres son hoy grandes consumidoras y, en muchos casos, toman las decisiones a la hora de comprar en familia o de manera individual. Además son grandes influenciadores en la sociedad. Entonces si la tecnología quiere hacer negocios para personas, debe considerar a las mujeres como uno de sus principales públicos a la hora de comprar. Por eso precisamos tener más mujeres en los procesos de generar valor y nuevos negocios.

Por otro lado, en algunas compañías por lograr la equidad de género al promover un hombre, luego buscan ascender una mujer. O por cada hombre, dos mujeres. Hay que ser pragmáticos, sino nunca vamos a poder lograr la igualdad.

Otro punto importante para lograr el crecimiento sostenido de la mujer en el sector de IT es apoyarnos entre nosotras. Creo que el trabajo personal y puntual entre pares incentiva a progresar en el sector.