El 36.7% de los mexicanos sufre de estrés financiero

(México) Las finanzas personales no tienen que ser una fuente de estrés ni una carga difícil de manejar.



Diego Romero Tuccio, Head of Business Development Latam de Coinscrap Finance, Queremos facilitar a los mexicanos la tarea de gestionar sus finanzas, haciendo que el ahorro sea una acción automática y constante“. Mediante herramientas como el microahorro automático y el cashback, Coinscrap Finance está transformando la manera en que los usuarios manejan su dinero, ofreciendo soluciones accesibles y fáciles de implementar que permiten mejorar la estabilidad financiera, sin esfuerzo.



Microahorro y cashback: Herramientas accesibles para todos Uno de los principales pilares de Coinscrap Finance es el microahorro automático, una herramienta que permite a los usuarios ahorrar pequeñas cantidades de dinero casi sin darse cuenta. Este sistema redondea cada compra o separa un pequeño porcentaje del salario para crear un fondo de ahorro.



Es una solución ideal para aquellos que creen que no pueden ahorrar lo suficiente o para quienes desean comenzar a ahorrar sin cambios drásticos en su estilo de vida. “El microahorro permite a las personas generar un colchón financiero de manera automática, ayudándoles a enfrentar imprevistos y mejorar su bienestar financiero a largo plazo“, señala Romero Tuccio.



Este tipo de soluciones es especialmente relevante en México, donde sólo el 22.5% de la población lleva un registro de sus gastos, según datos del Inegi. La falta de planificación financiera y el bajo nivel de ahorro son problemas comunes que el microahorro ayuda a solucionar de forma simple, haciendo que los pequeños esfuerzos se sumen para crear un impacto significativo en las finanzas personales.



Además, también ofrece una opción de cashback automático, que permite a los usuarios recuperar un porcentaje del dinero gastado en compras realizadas en comercios asociados. Este tipo de programas son ideales para aquellos que quieren optimizar su consumo y recuperar un tanto de sus gastos cotidianos.



Según Romero Tuccio, “el cashback es una forma inteligente de aprovechar al máximo el dinero que gastamos, permitiendo que los usuarios sientan que están siendo recompensados por sus compras”. En México, algunas tarjetas de cashback ofrecen hasta un 6% de retorno en establecimientos específicos, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar mientras se gasta.





Consejos clave para mejorar la salud financiera en México



La educación financiera es fundamental para mejorar el bienestar económico y emocional de los mexicanos.



Según la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSAFI) 2023, el 36.7% de la población en México vive con estrés financiero, causado principalmente por la mala gestión del crédito y las deudas.



Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para que ayudes a tus clientes a mejorar su salud financiera:





Elaborar un presupuesto: Solo el 22.5% de los mexicanos llevan un registro de sus ingresos y gastos, pero este es el primer paso para tener control sobre las finanzas. Crear un presupuesto permite visualizar en qué se gasta y dónde se puede ajustar para ahorrar más.



Ahorrar de manera automática: La clave del ahorro es la consistencia, y el microahorro automático es una excelente herramienta para lograrlo. Al redondear las compras o destinar un porcentaje fijo de los ingresos mensuales, puede generar un fondo de emergencia sin esfuerzo.



Invertir para el futuro: Si bien el ahorro es fundamental, también es importante hacer que el dinero trabaje para el usuario. Invertir a largo plazo en productos financieros adecuados puede ayudar a obtener rendimientos significativos sin exponerse a riesgos innecesarios. “La inversión a largo plazo, combinada con la constancia, es la mejor estrategia para construir un patrimonio sólido“, comenta Diego.



Aprovechar el cashback: Los programas de cashback son una excelente manera de ahorrar mientras el usuario consume. Al usar tarjetas o aplicaciones que devuelven un porcentaje del dinero gastado en compras, puede hacer que los gastos trabajen a su favor.



Establecer metas claras: Es fundamental definir objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Tener una visión clara de lo que quiera lograr el usuario con su dinero, ya sea pagar deudas, ahorrar para una casa o planificar su jubilación.



Diversificar las inversiones: No se debe poner todos los huevos en una sola canasta. Es recomendable diversificar las inversiones para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. “La diversificación es clave para reducir el impacto de la volatilidad en el mercado y garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo”, señala el directivo.



Un futuro financiero más sólido En un país donde el estrés financiero afecta a más de un tercio de la población, la educación financiera es más relevante que nunca. Romero Tuccio destaca que “el bienestar financiero no se trata solo de ahorrar dinero, sino de adoptar hábitos sostenibles y planificar a largo plazo”.



Con las herramientas adecuadas y un enfoque disciplinado, cualquier persona puede mejorar su situación financiera y reducir el estrés que acompaña a la falta de control sobre el dinero. La fintech de origen europeo se ha posicionado como un referente en la educación financiera en México, ofreciendo herramientas que permiten a los usuarios ahorrar e invertir de manera sencilla y eficiente.



A través del microahorro y el cashback, esta innovadora compañía está ayudando a los mexicanos a tomar el control de sus finanzas, reducir su estrés económico y planificar para un futuro más estable.



“La educación financiera no es un lujo, es una necesidad“, concluye Romero Tuccio. Con las soluciones adecuadas y un compromiso hacia la mejora continua, cualquier persona puede lograr una vida financiera más saludable y próspera.