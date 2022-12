El acceso a la conectividad permite prosperar más, tanto económica como socialmente

Por staff

25/12/2022

“Para abordar los riesgos del cambio climático es fundamental la digitalización. Son dos caras de la misma moneda”, explica Elena Valderrábano. Y es que, la responsable de Sostenibilidad de la compañía de telecomunicaciones afirma que gracias a las nuevas redes también “se favorece entre un 15% y un 25% la eficiencia energética de otros sectores”.

Valderrábano recuerda la importancia de reducir la brecha digital o de uso, ya que la conectividad por si misma no es suficiente si no se trabaja por una educación y una cultura digital mayor que reduzca el número de personas que no tienen las competencias para abordar este reto. Esto, en definitiva, es beneficioso para las personas por las oportunidades que les abre pero también para las empresas, y en concreto para las pymes ya que -asegura- “si están digitalizadas se convierten en más eficientes”.

“Telefónica es pionera en el lanzamiento de unos Principios Éticos sobre la Inteligencia Artificial”, ” afirma Valderrábano. “Estos principios aplican no solo a lo que desarrollamos directamente nosotros, sino a cuando contratamos productos y servicios de otros que tienen que ver con la inteligencia artificial”, explica.

Para Valderrábano, otro asunto complejo es la igualdad de género y aunque se ha avanzado, todo lo que exige de “una transformación cultural no se hace de la noche a la mañana y hay muchísimos aspectos que inciden”. Para lograr este reto, añade, “son importantes medidas de conciliación y que éstas sean realmente medidas para todos”.

Ante este reto, Javier Rodríguez Soler señala que cuanta “mayor diversidad de género, y diversidad en general, las empresas son mucho más productivas y, por lo tanto, es extraordinariamente rentable empujarlo además de extraordinariamente justo”.

Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad de BBVA, conduce estos encuentros con destacados líderes empresariales y de organizaciones internacionales que apuestan día a día por un mundo más verde e inclusivo.