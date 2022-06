El algoritmo como forma de encontrar pareja: qué pueden hacer las apps de citas hoy en día

Por staff

29/06/2022

Probablemente nadie discuta que las tecnologías modernas hacen que nuestras vidas sean mucho más fáciles y cómodas. Por ejemplo, un servicio de música en Internet elige la música que nos gusta, una tienda en Internet nos recuerda que debemos comprar comida para el perro y una plataforma de citas nos recomienda perfiles de personas que nos pueden interesar.

Hoy queremos hablar sobre los algoritmos usados en las páginas web y apps de citas. Vamos a descubrir cuándo aparecieron, cómo se han desarrollado a lo largo de los años y cómo funcionan hoy en día. Lo más importante, trataremos de comprender si un algoritmo artificial es capaz de encontrar la mejor pareja o es solo una ilusión.

Los primeros intentos de usar algoritmos inteligentes para encontrar almas gemelas

Tenemos que remontarnos casi sesenta años, más concretamente, al año 1965, cuando un equipo de la Universidad de Harvard desarrolló el primer servicio de citas informático de la historia llamado Match. Lo has adivinado, este es el precursor de la página Match.com, uno de los servicios de citas más famosos hoy en día.

En aquel momento, el algoritmo de selección de pareja era bastante primitivo pero solía funcionar. Tenía dos fases:

Una persona pagaba tres dólares y tenía que contestar un cuestionario. Las respuestas eran introducidas en el sistema y el ordenador emitía una lista de personas compatibles para formar pareja.

Match no era ni de lejos una página web de citas como las que podemos encontrar hoy pero fue la que impulsó la industria de las citas en Internet tal y como la conocemos.

La siguiente fase en el desarrollo de las citas en Internet ocurrió en los años noventa, cuando Internet comenzó a utilizarse de forma generalizada en los países desarrollados, Aparecieron plataformas como The America Online, Prodigy y Craigslist donde además de poder comunicarse en foros, los solteros podía dejar sus anuncios buscando pareja. Por supuesto que aquí no existían los algoritmos inteligentes pero fue durante este periodo que quedó claro que ligar en Internet es el futuro.

En 1995 se lanzó finalmente la página web Match.com, la cual usaba el algoritmo de selección de parejas original, pero mejorado y refinado. Ya en 2007, la industria de las citas en Internet se había alzado al segundo puesto de las industrias con contenido de pago en Internet. En 2010, casi todas las ciudades relativamente grandes tenían al menos una página web de citas, una sala de chat o un foro a nivel local.

La introducción activa de los algoritmos inteligentes de búsqueda comenzó después de 2010. Esto no es solo debido al desarrollo de las tecnologías de Internet sino también al incremento de la competencia en el mercado de las citas en Internet. Cada desarrollador quería ofrecer a sus clientes potenciales una experiencia de usuario única y una forma completamente nueva de encontrar la pareja perfecta. Muchos lo consiguieron.

¿Qué datos utilizan los algoritmos de las plataformas de citas?

Como es obvio, ningún desarrollador de una plataforma de citas va a revelar sus cartas y contar detalles sobre cómo funcionan sus algoritmos. Tinder, OkCupid, eHarmony y otras plataformas guardan esta información con la confidencialidad más estricta. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cornell han podido descifrar el método y revelaron que la gran mayoría de las páginas web y apps de citas modernas emparejan usuarios de acuerdo con seis parámetros principales:

Nivel de simpatía Disposición para la intimidad Pasión romántica Grado de extraversión o introversión Importancia de la espiritualidad Niveles de optimismo y felicidad

A estos parámetros se le añaden otros más ‘básicos’ como información sobre localización, edad, altura, intereses, etc.

¡De ahí la importancia del hecho! Cuanto más veraz y actualizada es la información que tienes en el perfil del servicio de citas, más preciso trabajará el algoritmo y más oportunidades de encontrarte la pareja perfecta.

Algunos ejemplos de algoritmos de los servicios de citas más populares

Tinder: el principio del ajedrez

Si has usado Tinder durante bastante tiempo te habrás dado cuenta de que el número de ‘match’ disminuye con el tiempo. Esto es debido al trabajo del rating interno Elo, que ha sido tomado del ajedrez. El algoritmo aprende gradualmente, tomando en cuenta el comportamiento del usuario, sus preferencias y su actividad. A medida que estudia más al usuario, devuelve menos resultados pero estos son mejores. Aun así, este algoritmo está lejos de ser perfecto y comete errores a menudo.

Badoo: encuentra tu clon

La funcionalidad Badoo Clones generó bastante interés tras su lanzamiento. El algoritmo ha aprendido a analizar la apariencia de los usuarios y compararlos con personas famosas. Algo interesante pero sin ningún uso en la práctica. Solo porque alguien se parezca a tu famoso favorito no quiere decir que sea la persona ideal para ti.

OkCupid: el ‘cuestionario’ típico

OkCupid fue desarrollado por matemáticos de Harvard y su algoritmo se basa en el cálculo matemático. A veces la plataforma ayuda a encontrar un buen ‘match’ pero para ello tienes que pasar bastante tiempo contestando su cuestionario, ser lo más honesto posible y abierto. Esto no se adapta a todo el mundo, mucha gente hoy en día prefiere no hablar sobre su vida en Internet.

¿Vale la pena confiar tu vida personal a un algoritmo? Alerta: no siempre

Vamos a decirlo tal cual es: no existe el algoritmo ideal para encontrar pareja y es casi imposible que aparezca en un futuro cercano. Siempre han existido y existirán desventajas y falta de exactitud. En algunos casos, estos algoritmos sólo complican la búsqueda, eliminando por error potenciales parejas.

Y lo más importante, ningún algoritmo puede reemplazar la comunicación en persona. Es durante una conversación cara a cara cuando puedes comprender cómo es la otra persona, si tenéis algo en común y si estás preparado para tener una relación con esa persona en el futuro. Para esto no hace falta ningún algoritmo.

A veces tiene mucho más sentido confiar en el azar que apoyarte en soluciones informáticas desarrolladas por otros. Si quieres tener más libertad a la hora de buscar pareja en Internet, te recomendamos que uses un video chat en Internet. Hay muchos videochats que te conectan con personas al azar: Azar, CooMeet España, Tinychat y otros. Estas plataformas no tienen algoritmos complejos, sólo una configuración de búsqueda de usuarios básica que puedes decidir usar o no. Esto da mucha más libertad y elimina todas las restricciones que te imponen las plataformas clásicas de citas.

El video chat es una buena opción para aquellos que quieren conocer gente nueva de forma conveniente, rápida y sin tener que perder el tiempo con pasos innecesarios.

Hagamos un resumen

No estamos diciendo que los algoritmos usados hoy en día por las páginas web y apps de citas son malos. Solo queremos decir que no deberías confiar en ellos al 100%. No siempre funcionan con precisión y sus recomendaciones podrían ser completamente inútiles.

Puedes seguir usando tu plataforma de citas, pero al mismo tiempo, te recomendamos que descubras el formato de los video chats en Internet. Con él puedes expandir significativamente tu círculo de personas nuevas, comunicarte con gente interesante cada día y lo más importante, no depender solamente de la dirección establecida por el algoritmo de otra persona. Pruébalo, ¡seguro que te gusta!