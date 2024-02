 El Amor en Los Tiempos de las Telecom en 2024

Durante los últimos años, hemos sido testigos de cómo la tecnología ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, interactuamos, transaccionamos bienes y servicios, entre otros. Difícilmente podríamos encontrar una industria o ámbito en la cual la tecnología no haya generado un impacto significativo, por decir lo menos.

El romance, no ha sido la excepción.

La forma en que hoy en día conocemos personas e incluso, buscamos a aquella con la cual queremos entablar una relación sentimental, también se ha visto impactada por la adopción de herramientas tecnológicas.

El 14 febrero es el día en el que celebramos el día del amor y la amistad. De acuerdo con el estudio “El Amor En Los Tiempos De Las Telecom” de The Competitive Intelligence Unit, del total de los internautas en México, 66.8% (62 millones de personas) tienen actualmente una relación de pareja. En promedio, los mexicanos mencionaron que llevan 7.7 años con su pareja actual.

Sin duda, esto contribuye a que el 14 de febrero sea un día sumamente importante y festivo.

Del total de las personas que tienen pareja, 35.4% mencionaron que no piensan festejar el 14 de febrero, sin embargo, el 64.6% restante que piensa festejar, en su mayoría, hará uso de la tecnología para ayudar a que el día sea especial.

Al respecto, de aquellos que sí planean festejar, 28.3% comprará el regalo de su pareja en línea, 22.3% reservará en línea en un restaurante para comer o cenar, 10.8% reservará una escapada fuera de la ciudad y 10.8% comprará flores en línea para su pareja. Existe un 20.5% de usuarios que, si bien piensan festejar, todavía, todos esos bienes y servicios los adquirirá o reservará de forma presencial.

En términos de gasto, se destinarán en promedio $1,510 pesos para festejar el 14 de febrero. De esta forma, la derrama económica que genera este día en México es cercana a $60,566 millones de pesos (mdp).El Romance Digital en México

La forma en que los mexicanos han conocido a su pareja actual es muy variada, 23.5% menciona que le presentaron a su pareja actual, 22.4% la conoció en la escuela, mientras que 18.8% en el trabajo. Por su parte, 4.7% refiere que el flechazo ocurrió en una fiesta o reunión y 4.1% mencionó que fue en un bar, restaurante o antro.

Sin embargo, es importante resaltar que las plataformas digitales se han convertido en un aliado de cupido, ya que 14.7% menciona que conocieron a su pareja actual por un medio digital. De este 14.7%, 88.6% hizo uso de las redes sociales y servicios de mensajería instantánea, mientras que 11.4% está con su actual pareja, a partir de la descarga y uso de plataformas de ligue especializadas.

Los usuarios que conocieron a su pareja vía plataformas digitales no especializadas, en su mayoría usaron WhatsApp (93.2%), seguido de Facebook (62.4%) y seguidos de Instagram, con 61.5% de los casos.

La mayoría (41,3%) no conocía a su pareja actual, sin embargo, la encontró navegando en la red y fue a partir de enviar una solicitud de amistad o seguimiento que entablaron una conversación. En tanto, 23.2% mencionó que su pareja actual era amigo de un conocido en común y fue por las redes sociales que se atrevió a entablar una conversación, mientras que 35.5% menciona que ya la conocía y retomó comunicación a través de las redes sociales.

El Amor en Los Tiempos de las Telecom en 2024