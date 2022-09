El argentino que trabaja desde casa se siente más valorado

Por staff

11/09/2022

El personal que trabaja desde casa se siente más valorado por sus empleadores y cree que sus esfuerzos son más apreciados que los que trabajan en el lugar de trabajo, en contra de los temores de que los trabajadores a distancia acaben siendo ignorados, según ha descubierto el informe People at Work 2022: A Global Workforce View del ADP Research Institute.

Casi siete de cada diez de los trabajadores que trabajan desde casa dicen que se les paga de forma justa por su función y sus responsabilidades (69%) y por sus aptitudes (68%), frente a menos de la mitad de los empleados que trabajan en las instalaciones (49% y 47%), revela la encuesta realizada a casi 33.000 trabajadores de 17 países.

Además, los que trabajan desde casa mantienen más conversaciones con sus empleadores sobre la progresión de su carrera o sus necesidades de formación y habilidades. También es más probable que los trabajadores desde casa sientan que se les tiene en cuenta y se les reconoce por sus contribuciones.

Sin embargo, la mayoría de los argentinos con un 52% considera el trabajo híbrido como el formato ideal, seguido por un 28% que prefiere el trabajo desde la oficina y el 15% desde la casa. Sin embargo, revelan que es evidente que el trabajo desde casa les entrega ciertos beneficios o mayor flexibilidad que trabajar desde la oficina.

Los resultados del gráfico anterior explican por qué tantas personas están contentas de seguir trabajando desde casa. Así mismo, la investigación también ha revelado que dos tercios de los trabajadores de todo el mundo (64%) afirman que consideran la posibilidad de buscar otro empleo si su empleador insistiera en que volvieran al lugar de trabajo a tiempo completo.

En Argentina, el 49% de los trabajadores contemplaría la posibilidad de marcharse si esto ocurriera. Mientras que el 51% comenta que no buscaría un nuevo empleo y volvería a la oficina. Así mismo, existe un 17% que ya buscó un nuevo trabajo después que su empleador les exigió volver al trabajo presencial, versus un 38% que comentan que su empleador no ha decidió volver a la presencialidad pero que no les molestaría si este lo hiciera.

El informe explora las actitudes de los empleados hacia el mundo laboral actual y lo que esperan del lugar de trabajo del futuro. En lo que respecta a la salud mental en el trabajo, siete de cada diez trabajadores a distancia (69%) dicen sentirse apoyados por sus jefes, en comparación con sólo la mitad (50%) entre los trabajadores in situ. Solo uno de cada 11 trabajadores a distancia (9%) dice que su empleador no hace nada para promover una salud mental positiva en el trabajo, frente a aproximadamente uno de cada tres (34%) de los que están en el lugar de trabajo.

Alejandro Russo, Operations Regional director and Country Leader de Argentina ADP: “Lejos de ser ignorados en favor de los colegas en las instalaciones que son más “visibles” y “presentes”, como muchos temían, hay una sensación real de que los empleadores se están esforzando por garantizar que el personal que trabaja desde casa sea debidamente remunerado, reconocido y atendido.”

“Desgraciadamente, no parece que se preste la misma atención a los que trabajan en la oficina o en la obra. Es posible que los empresarios deben reequilibrar sus esfuerzos para que quienes se desplazan a diario al trabajo se sientan igual de apreciados y cuidados, y que se preste la misma atención a su salario, su progresión, su salud mental y otras cuestiones, que a quienes trabajan en sus propios hogares.”

Por ejemplo, disponer de datos accesibles sobre la gestión del capital humano para crear visibilidad en torno a las personas y los equipos podría ayudar a fundamentar la toma de decisiones, construir una cultura interna más conectada y mejorar la confianza y la lealtad entre los empleadores y el personal.