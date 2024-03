El auge de los métodos de pago innovadores

18/03/2024

La forma en que los consumidores mexicanos compran, está experimentando una transformación significativa y las tendencias de pago evolucionan rápidamente para adaptarse a sus preferencias cambiantes. De acuerdo con el Informe de Payments 2025 & Beyond de PwC, los pagos digitales se triplicarán en todo el mundo hasta superar los tres mil millones de operaciones, donde actualmente los compradores mexicanos están liderando la adopción de estas formas de transacción.

Pagos en línea: más que una tendencia, una realidad cotidiana

El auge de las transacciones en línea ha llegado para quedarse, y los compradores mexicanos se están adaptando con entusiasmo. Según AMVO en su reporte de resultados del Buen Fin 2023, se registró que 6 de cada 10 internautas compraron algún producto o servicio durante dicha promoción. La conveniencia y seguridad de los pagos electrónicos han aumentado su uso, así que plataformas de pago seguro y carteras digitales se han convertido en aliados esenciales para quienes buscan simplificar sus experiencias de compra.

Pagos sin contacto: La tendencia hacia la comodidad

La comodidad se ha convertido en una prioridad para los compradores mexicanos, y los pagos sin contacto son la respuesta. Tarjetas bancarias con tecnología NFC (tecnología que funciona por proximidad, cuando acercas un dispositivo a otros) y dispositivos móviles permiten realizar transacciones de manera rápida y segura, eliminando la necesidad de manejar efectivo o tarjetas físicas.

“Estamos presenciando una transformación en la forma en la que los compradores mexicanos eligen realizar sus pagos. La adopción de métodos de pago innovadores es un reflejo de la creciente digitalización y la búsqueda de experiencias de compra más eficientes y seguras” comentó Efraín Núñez Farfán, director de Operaciones de Openpay by BBVA.

Compre ahora y pague después (BNPL por sus siglas en inglés)

Este método de compra alternativo, permite a los clientes adquirir productos y servicios sin tener que pagar todo el importe por adelantado, y se ha vuelto popular, ya que también las personas no bancarizadas pueden obtener pagos a plazos. De acuerdo con el informe “Mexico Cards and Payments: Opportunities and Risks to 2027”, elaborado por Global Data, el efectivo representa el 80.4% del volumen total de transacciones de pago en el país; sin embargo es un hecho que la digitalización de pagos se está consolidando cada vez más, por lo mismo las personas con tarjeta de crédito pueden aprovechar esta modalidad.

Núñez comenta que “La democratización de los pagos es un tema de suma relevancia en el sector financiero y es que actualmente optimizar el ecosistema de pagos, tanto para empresas como para consumidores, empieza a ser un servicio de primera necesidad”.

Aunque los métodos de pago han evolucionado constantemente y probablemente continúen evolucionando sus procesos en el futuro, no podemos pasar por alto que la elección de cómo pagar por bienes y servicios está muy influenciada por hábitos, condicionamientos y familiaridad arraigados, siendo determinante para comprar productos o servicios.

