El Barça presenta Sports Tomorrow Congress 2023, en el MWC

Por Gustavo Martínez

28/01/2023

El Barça Innovation Hub, la plataforma de conocimiento e innovación del FC Barcelona, ha presentado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou la edición 2023 del Sports Tomorrow Congress, que se celebrará en Barcelona del 27 al 28 de febrero y que este año tiene como claim The Minds Behind The Game (Las Mentes Detrás del Juego).

La puesta de largo de este evento de innovación deportiva ha contado con la presencia de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y de John Hoffman, CEO de GSMA Ltd., empresa que organiza el Mobile World Congress Barcelona (MWC), la cita global de tecnología en la que se enmarca este año el congreso del BIHUB.

La presentación también contó con la presencia del vicepresidente primero, Rafa Yuste; de la vicepresidenta institucional, Elena Fort; del directivo responsable del Barça Innovation Hub, Àngel Riudalbas; del directivo responsable del fútbol sala, Aureli Mas; y de Eulàlia Ripoll, responsable de eventos en Europa de GSMA Ltd.

Laporta ha asegurado sentirse “muy entusiasmado” de presentar la nueva edición del Sports Tomorrow Congress. Una cita en la que, ha asegurado, “seremos capaces de reunir a los expertos que lideran la industria del deporte”. El presidente ha recordado que la cita de este año ayudará a “catalizar la innovación y a construir una economía del conocimiento en torno al deporte en nuestro país”. Además, “reforzará los valores de la innovación y el valor de la excelencia, que ha hecho que el Barça sea algo más que un Club”, ha comentado.

Por su parte, John Hoffman ha recordado que se trata de un “inicio maravilloso del partenariado”, que asocia “dos marcas muy famosas que comparten valores como la profesionalidad y la calidad”. Hoffman se ha mostrado muy animado con la iniciativa y ha recordado que “la tecnología en el mundo del deporte es primordial”.

Ver más: MWC 2023: ¿Cuáles son las empresas que asistirán?

Mesa redonda para avanzar los contenidos

El acto se ha vertebrado a partir de una mesa redonda que ha tenido como ponentes a Albert Mundet, director del BIHUB, al doctor Gil Rodas, responsable del área médica del BIHUB, y a Laia Soler, miembro del centro de excelencia deportiva del FC Barcelona.

Durante la sesión se ha profundizado en la temática del congreso de este año que se centrará en la cognición humana y artificial y se han expuesto algunos de los temas más importantes de la agenda prevista. En el congreso de febrero se hablará de los límites de los entrenamientos y sus posibilidades para potenciar habilidades cognitivas y mentales que permitan alcanzar nuevas metas en el mundo del deporte. De soluciones tecnológicas basadas en la disciplina de la neurobiología y de los distintos tipos de inteligencia artificial que ya han añadido valor a las instituciones deportivas, especialmente en el planteamiento táctico de los partidos. Y además, también se pondrán sobre la mesa las diferentes oportunidades de negocio que ofrece la distribución de servicios orientada al cliente, en los estadios o en cualquier recinto con una alta densidad de público.

Ponentes de todo el mundo

El Sports Tomorrow Congress contará con ponentes procedentes de todo el mundo, pioneros en sus disciplinas, entre ellos, Carlos García Galán y Howard Hu de la NASA; Álvaro Pascual-Leone de la Universidad de Harvard; el influencer deportivo Joe Pompliano y el productor audiovisual Amani Martin.

El Sports Tomorrow Congress está dirigido a todos aquellos profesionales que forman parte del amplio abanico de disciplinas del deporte. La asistencia presencial a la edición 2023 será exclusivamente a través de invitación pero también existe una modalidad online que puede adquirirse en la web.

El hecho de que este congreso pase a integrarse en el mayor evento del mundo en el ámbito de la tecnología y la conectividad como es el MWC Barcelona responde a la vocación de su organizador, el Barça Innovation Hub, de fomentar la cultura de la excelencia y la colaboración con marcas, universidades, centros de investigación, startups, emprendedores, estudiantes, deportistas, inversores y visionarios de todo el mundo. Y una de las formas de hacerlo es a través de la organización de congresos y conferencias, como el Sports Tomorrow Congress, una iniciativa pionera en lo que respecta a los clubs de fútbol y que desde 2016 se ha convertido en un referente en el ecosistema deportivo.