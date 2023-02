El BCE subió las tasas al 3% cumpliendo las previsiones

Por staff

03/02/2023

El banco, con sede en Fráncfort, subió medio punto porcentual sus tasas de referencia y dijo que tiene intención de hacer un movimiento similar en marzo. Los responsables políticos actúan con firmeza para frenar la escalada de precios, que se ha ralentizado desde máximos históricos pero que sigue perjudicando a los hogares de los 20 países que utilizan el euro.

El banco central insiste en endurecer su política monetaria a pesar de la ligera tregua que está dando la escalada de precios y a la vista de que la amenaza de recesión económica parece alejarse de la zona euro. Avanza además su intención de volver a subir los tipos en otro medio punto en marzo y asegura que las alzas no se frenarán ahí.

En un comunicado señala que “ha decidido hoy subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 50 puntos básicos y espera seguir aumentándolos. En vista de las presiones sobre la inflación subyacente, el Consejo de Gobierno prevé aumentar los tipos de interés otros 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria de marzo y posteriormente evaluará la senda futura de su política monetaria”.

Ver más: Lagarde inflexible: El BCE subirá 50 puntos básicos las tasas

“Ahora dirán: ‘Bueno, sí, pero ¿y después de marzo? ¿Significa eso que se ha alcanzado la cima o el punto álgido?”, añadió más tarde. “No, no, no, no. Sabemos que nos queda camino por recorrer. Sabemos que no hemos terminado”, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Los bancos centrales pueden frenar el crecimiento económico si suben demasiado los tipos de interés de referencia. Con el BCE moviéndose con rapidez, Lagarde reconoció que “la actividad económica se ha ralentizado notablemente” desde mediados del año pasado y se espera que se mantenga débil a medida que la demanda se ralentice en todo el mundo y la guerra en Ucrania aumente la incertidumbre.

Para el BCE es especialmente preocupante el incremento que registra la tasa subyacente, que se ha mantenido sin cambios en el 5,2%. “La presión de la inflación subyacente está vivita y coleando”, ha asegurado Lagarde.

Según explica el banco central, “mantener los tipos de interés en niveles restrictivos reducirá con el paso del tiempo la inflación al moderar la demanda, y también servirá de protección frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación”. La presidenta del BCE ha destacado que “estamos muy lejos de haber alcanzado el objetivo de inflación del 2%, sobre todo a causa de la inflación subyacente”.

“La economía ha demostrado ser más resistente de lo esperado y debería recuperarse en los próximos trimestres”, afirmó.

El Banco de Inglaterra también se anotó una subida de medio punto, pero la Reserva Federal dio marcha atrás un día antes, frenando a una subida de un cuarto de punto, mientras los bancos centrales de todo el mundo reevalúan su enfoque para hacer frente a las subidas de precios que comienzan a ceder.