El Caribe occidental inaugura su segundo conjunto de suites sobre el agua en Royalton Chic Antigua

Por staff

04/10/2024

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts se enorgullece en anunciar la apertura oficial de sus 12 exclusivas suites sobre el agua en Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, marcando un hito importante en las opciones de alojamiento de lujo en el Caribe. Estas modernas y vibrantes suites representan la segunda experiencia de hospedaje sobre el agua en el Caribe Occidental, tras el debut de los icónicos Chairman Overwater Bungalows en Royalton Antigua en 2019.

Suites sobre el Agua en Royalton CHIC Antigua

Suites sobre el Agua en Royalton CHIC Antigua

El lanzamiento fue conmemorado con una elegante ceremonia de inauguración, donde se dio la bienvenida a los primeros huéspedes de esta experiencia de lujo única en su tipo. Ubicadas sobre las aguas cristalinas de Antigua, estas suites ofrecen una privacidad e indulgencia incomparables, con vistas impresionantes, hamacas sobre el agua y servicio de mayordomo personalizado.

Con la apertura de estas impactantes suites sobre el agua, Royalton CHIC Antigua redefine el lujo solo para adultos en la región, brindando a los viajeros la mezcla perfecta de sofisticación, modernidad y un ambiente vibrante para unas vacaciones inolvidables.

“Estamos muy emocionados de presentar las nuevas suites sobre el agua, nuestro segundo conjunto en la isla, que están destinadas a transformar la experiencia de viaje en el Caribe, al ofrecer a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de alojamientos sobre el agua, típicos de destinos lejanos como las Maldivas”, comentó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución de Blue Diamond Resorts. “Esta apertura invita a los viajeros adultos de todo el mundo a descubrir el encanto de Antigua, uno de los destinos más modernos y accesibles de la región”.

Estas suites sobre el agua ofrecen a los huéspedes una experiencia personalizada diseñada para superar todas las expectativas. Cada suite cuenta con vistas panorámicas a los atardeceres durante todo el año, suelos de cristal para admirar las aguas cristalinas, piscinas privadas y acceso directo al océano, ideales para quienes buscan privacidad y lujo. Enriquecidas con privilegios Diamond Club™, que incluyen servicio de mayordomo exclusivo, los huéspedes pueden disfrutar de comodidades de primera categoría diseñadas para su máximo confort. Disponibles en tres categorías distintivas—Chairman, Presidencial y Junior Suites—cada alojamiento ofrece un refugio tranquilo y opulento, integrando a la vez la vibrante y sofisticada energía que define el concepto ‘Party Your Way’ de los Royalton CHIC Resorts. Aquí, cada momento es una experiencia elevada, ofreciendo una escapada de lujo sin igual.

La inauguración no solo marcó el debut de estas esperadas suites, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la hospitalidad todo incluido del Caribe. Tras la ceremonia, los ejecutivos del resort ofrecieron un brindis en un ambiente festivo, acompañado de un vibrante entretenimiento a cargo de las CHIC Angels, que estableció el tono para un evento verdaderamente inolvidable. A continuación, los huéspedes disfrutaron de un recorrido exclusivo por las suites sobre el agua, guiado por el Gerente General del resort, quien obsequió a los primeros huéspedes con un certificado especial para una futura estancia, conmemorando su papel en este momento histórico para el resort.

Blue Diamond Resorts continúa revolucionando el segmento todo incluido solo para adultos, elevando las expectativas de los huéspedes con estas suites sobre el agua que combinan perfectamente diversión, relajación y exclusividad en un destino emocionante como Antigua.

Para más información, visite royaltonchicresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea5af24b-e119-4513-a59b-c18af3736372/es

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com

Copyright © 2024 GlobeNewswire, Inc.