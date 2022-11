El CEO de Binance pide una regulación que proteja al inversor crypto

Por staff

14/11/2022

Changpeng Zhao, el CEO de Binance, defendió este lunes una “mejor regulación del sector” tras las nuevas turbulencias que atraviesa el mercado y que han puesto también en la diana a otra como Crypto.com, que ha sufrido una fuerte retirada de dinero.

“Estamos en una nueva industria, lo hemos visto en la última semana, las cosas van como locas en la industria”, dijo Changpeng Zhao en una reunión de líderes de negocios antes encuentro del encuentro de líderes de G20 en Bali. “Necesitamos algunas regulaciones, necesitamos hacer esto correctamente, necesitamos hacer de esto una manera estable”.

La propia Binance planteó un posible rescate de FTX días antes, pero terminó retirando su oferta de compra debido a que la operación “no era beneficiosa” para la firma, según explicó el propio Zhao, en una carta a sus empleados hecha pública.

Ver más: Labitconf 2022: “Los economistas son quienes peor han entendido Bitcoin”

Zhao se mantiene optimista de que esta crisis no supone el fin de las operaciones del sector, sino un momento de reconversión. En este cambio, destacó la importancia que tienen los jugadores privados en el establecimiento de reglas claras “Creo que la industria tiene un papel para proteger a los consumidores, para proteger a todos. Así que no son sólo los reguladores. Los reguladores tienen un rol que cumplir pero no es 100% su responsabilidad”, dijo Zhao.

Zhao señaló que la regulación del sector “debe ser más sofisticada e ir mucho más allá de trasladar normativas ya aplicadas a las finanzas tradicionales“, y señaló que la estabilización del mismo “es también responsabilidad de las propias empresas” que operan en él. En particular, destacó que los operadores de criptomonedas “deben invertir mucho más en seguridad”, “evitar los atajos” y “trabajar en la educación financiera” de los clientes. “Como industria, necesitamos mejorar nuestra transparencia“, dijo el empresario.

El hundimiento de FTX aumentó la preocupación por los desafíos de otras plataformas similares. Durante el fin de semana, el criptomercado puso su atención ante los numerosos retiros realizados en el exchange Crypto.com, el séptimo mayor del mundo.