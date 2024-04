El club de los 100.000 millones de dólares lo conforman 14 hombres y una star

03/04/2024

El club de los 100.000 millones de dólares lo conforman 14 hombres, de los cuales solo hay un latinoamericano, el mexicano Carlos Slim. En el top cinco se encuentran cuatro estadounidenses ya conocidos en listas pasadas y el primer lugar este año lo ocupa el francés Bernard Arnault

En el exclusivo club de los multimillonarios, donde la opulencia y el éxito se miden en cifras de 12 dígitos, Bernard Arnault se coronó como el rey indiscutible, alzándose por encima de figuras como Elon Musk y Jeff Bezos. La lista de las personas más ricas del mundo de Forbes vive un constante vaivén de fortunas, pero en este último año ha sido el magnate de la moda francés quien ha dominado el panorama.

Bernard Arnault (LVMH; 233 mil millones de dólares): El multimillonario al timón del imperio LVMH ha visto cómo su fortuna se incrementó en un 10% durante el último año, gracias, en parte, a otro año récord para su conglomerado de lujo que incluye marcas icónicas como Louis Vuitton, Christian Dior y Sephora.

Siguiendo de cerca, Elon Musk, con una fortuna de 195 mil millones de dólares, y Jeff Bezos, con 194 mil millones de dólares, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Ambos han disfrutado de años revolucionarios, aunque no exentos de desafíos, que han visto fluctuar sus riquezas en el competitivo tablero de los más acaudalados.

En el caso de Musk, después de haber alcanzado brevemente el título del más rico y luego ver caer parte de su fortuna, continúa liderando proyectos ambiciosos con Tesla y SpaceX. Mark Zuckerberg se asegura el cuarto lugar con una fortuna de 177 mil millones de dólares, gracias a un resurgimiento notable de las acciones de Meta, compañía detrás de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, entre otros.

En el quinto lugar, Larry Ellison de Oracle, con una fortuna de 141 mil millones de dólares, demuestra que el sector tecnológico sigue siendo un terreno fértil para amasar grandes riquezas. Oracle, en particular, ha gozado de un aumento del 34% en el valor de sus acciones, contribuyendo significativamente al patrimonio de Ellison.

Taylor Swift se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. Su fortuna ha crecido de manera impresionante, y según Forbes, su patrimonio neto se estima en aproximadamente 1.1 mil millones de dólares. Esta cifra la coloca en una posición privilegiada entre los multimillonarios globales.

La exitosa carrera musical de Taylor Swift y su astuta gestión financiera han contribuido significativamente a su riqueza. Además de sus ingresos por regalías y giras, posee un catálogo musical valuado en 500 millones de dólares y propiedades inmobiliarias por 125 millones de dólares. En 2021, comenzó a lanzar nuevas versiones de sus primeros seis álbumes para recuperar los derechos de propiedad. Su gira Eras Tour 2023 generó una gran demanda de entradas, lo que llevó a cuestionamientos sobre el monopolio de Ticketmaster en la venta de boletos.

Taylor Swift no solo es una exitosa artista, sino también una influyente defensora de causas sociales y políticas. Ha utilizado su fama para promover la acción política, como cuando instó a sus fanáticos a apoyar el Equality Act con su sencillo de 2019, “You Need To Calm Down” .

La riqueza conjunta acumulada por los multimillonarios de la lista Forbes de 2024 representa un incremento de alrededor de 2 billones de dólares (1,8 billones de euros) respecto de la cifra de los màs ricos de 2023 y un aumento de 1,1 billones de dólares (1,02 billones de euros) sobre el anterior récord registrado en 2021.

Sin embargo, tal y como ocurre en la economía en general, el listado de 2024 muestra también la desigualdad en el reparto de la riqueza, puesto que apenas 14 personas con patrimonios estimados de más de 100.000 millones de dólares (93.015 millones de euros) acumulan alrededor de 2 billones de dólares de riqueza, lo que implica que el 0,5% de los 2.781 multimillonarios del mundo poseen el 14% de toda la riqueza de las mayores fortunas.

Un año más, Estados Unidos repite como el país con más multimillonarios, con una cifra récord de 813 ricos, frente a 735 en 2023, cuya fortuna agregada sumaría 5,7 billones de dólares (5,3 billones de euros), frente a los 4,5 billones de dólares (4,2 billones de euros) de año anterior, mientras China sigue en segundo lugar, con 473 multimillonarios, cuyo patrimonio conjunto se estima en 1,7 billones de dólares (1,6 billones de euros).

De su lado, India, con 200 multimillonarios y fortunas de 954.000 millones de dólares (887.365 millones de euros) ocupa la tercera posición, por delante de Alemania, con 132 ricos y 59.000 millones de dólares (54.879 millones de euros) de patrimonio conjunto, mientras que Rusia, a pesar de las sanciones, es el quinto país con mayor número de multimillonarios, con 120, 15 más que el año pasado, cuya fortuna total es de 537.000 millones de dólares (499.492 millones de euros).

La lista Forbes de 2024 marca un hito histórico en la concentración de la riqueza, con un aumento significativo en el número de multimillonarios a nivel global

