¿El dominio .COM se deja de usar? Las tendencias del 2022

Por staff

19/07/2022

Cuando una persona crea una página web o tienda online, una de las cuestiones que debe decidir es: ¿Qué dominio registrar? El dominio es el nombre online, es la dirección con la que los usuarios encuentran un sitio web en internet, por ejemplo: minegocio.com. En otras palabras, el dominio es la entrada al mundo digital.

El .com se ha convertido en la extensión de dominio más conocida y usada a nivel mundial. Sin embargo, en 2022 otras extensiones ganaron terreno y se posicionaron como las más elegidas en lo que va del año. Esto no es casualidad: según el último informe de Website Rating, hay más de 154.6 millones de dominios .com registrados en todo el mundo. Es decir, internet está saturado de .com y hoy las marcas, para diferenciarse, buscan alternativas más creativas que salgan de lo tradicional.

¿Qué dominios son tendencias en 2022? DonWeb, empresa de registro de dominios líder en Latinoamérica, detalló las extensiones preferidas de los usuarios y los motivos por los cuales se inclinan por ellas.

Dominio .ONLINE

Es una de las extensiones más solicitadas del último tiempo por sus grandes beneficios. Al igual que el .com, es muy fácil de recordar ya que “online” es una palabra usada en una gran diversidad de países. Además, esta extensión combina con cualquier nombre de marca, siendo una alternativa eficaz para todo tipo de proyecto.

Otro punto a favor es que el dominio .online ayuda a posicionar el sitio web en Google a nivel internacional. Debido a ello, grandes marcas están optando por registrar nuevos dominios con esta extensión, como la reconocida casa de moda Hugo Boss.

Dominio .SITE

“Site” significa “sitio” en inglés, por lo que el mensaje que brinda es super claro: un sitio en internet. Por su sencillez y brevedad, esta extensión subió al podio de dominios del año. Otra de sus ventajas es aportar originalidad al nombre online, siendo esto un aspecto clave para las marcas que buscan destacarse en determinado rubro de negocio.

DonWeb comenta que la extensión .site es muy elegida por profesionales que crean una página web personal, a modo de currículum. El objetivo es mostrar públicamente y de forma novedosa el perfil y los servicios del especialista.

Dominio .STORE

Sin lugar a dudas, el .store es el rey de las tiendas online. Esta extensión se viene utilizando hace varios años, pero en 2022 se asentó como la favorita de los ecommerce. El .store indica al instante que el sitio web al que se va ingresar es, efectivamente, una tienda online.

En este sentido, el .store es el dominio ideal para aquellos marcas que buscan vender por internet. Otro punto a favor es el SEO: al informar el objetivo del sitio web en el propio dominio, ayuda a que Google lo posicione mejor en sus resultados de búsquedas. Algunas de las marcas que ya registraron su .store son Nike, NBA y Microsoft.

Dominio .COM

Es un hecho que el .com nunca pasa de moda. A pesar de las ventajas de las nuevas extensiones de dominios, el .com sigue siendo una de las más elegidas por los usuarios de internet. Por eso, DonWeb también ubica a este famoso dominio dentro de las tendencias del 2022.

El .com es universal, es el clásico del mundo digital. Fácil de recordar y pronunciar, esta extensión siempre es efectiva para cualquier tipo de sitio web. Solo hay que tener en cuenta que, al haber millones de nombres registrados con esta extensión, seguramente sea necesario probar diversas alternativas hasta encontrar el dominio perfecto para la marca.

Un 3×1 por la Amistad

En el mes de la amistad, DonWeb regala un 3×1 en dominios: registrando un .com, se adquieren gratis un .online y un .store. El 3×1 se puede aprovechar para sorprender a un amigo o amiga que desea mejorar su presencia online, o para proteger una marca.

Pequeñas y grandes empresas suelen adquirir más de un dominio para enviar que alguien más use su nombre en internet. La estrategia más empleada es registrar el mismo nombre con diferentes extensiones, para luego redirigir todos a un mismo sitio web. Cuantos más dominios apunten a una página web, más posibilidades hay de que las personas accedan a ella fácilmente.

¿Cómo buscar y registrar un dominio? El proceso es muy sencillo. En el Mercado de Dominios, solo hay que ingresar el nombre de la marca junto a la extensión deseada. Automáticamente el sistema indica si el dominio está disponible o no. Si no lo está, brinda múltiples alternativas, con extensiones y nombres diferentes.