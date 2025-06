El eCommerce Day llega a Ecuador con edición 100% online

02/06/2025

El evento más destacado del comercio electrónico y negocios digitales, eCommerce Day Ecuador 2025, se realizará en formato totalmente online el jueves 19 de junio. Esta iniciativa regional es co-organizada por el eCommerce Institute y la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), con el objetivo de impulsar y fortalecer el ecosistema digital ecuatoriano y latinoamericano, conectando con una audiencia más diversa y fortaleciendo el posicionamiento de Ecuador como un actor clave en la evolución del comercio unificado y la economía digital en la región.

La jornada principal del evento será el 19 de junio, día en que se ofrecerá una agenda completa y dinámica que incluye plenarias, paneles temáticos y workshops interactivos. Este año, el evento explorará las últimas tendencias tecnológicas y estrategias comerciales como Inteligencia Artificial aplicada, marketplaces, super apps, retail media y comercio unificado, entre otras.

“La modalidad virtual en la capacitación es una de las más demandadas por los ecuatorianos. Adaptarnos y ofrecer el evento en esta modalidad es un desafío que nos va a permitir llegar a más personas. Sabemos que no es permanente como formato único, pero era indispensable hacerlo para que, el próximo año, poder ofrecer una mejor experiencia tanto a nivel físico como virtual. La preferencia digital del ecuatoriano es cada día más fuerte. La oferta, muy enfocada en la experiencia de sus clientes y siempre adaptando nuevas tendencias, ha logrado que la demanda confíe y prefiera el canal. Esta galopante migración del consumidor a los canales digitales, con el apoyo de la inteligencia artificial en todas las unidades, tanto físicas como digitales, me permite concluir que los canales digitales en Ecuador están cumpliendo con las 3S (SEXY, SEGURO Y SIMPLE). Seguimos madurando, seguimos creciendo, seguimos innovando. Esto solamente puede seguir mejorando para todos”, afirma Leonardo Ottati, Presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE).

“Celebrar los 20 años del eCommerce Institute en un país como Ecuador tiene un valor especial. No solo porque estamos frente a una de las turbinas con mayor proyección del ecosistema digital regional, sino porque el consumidor ecuatoriano está atravesando una transformación profunda: cada vez más digital, más confiado y con expectativas más altas. Esto impone el desafío de ofrecer experiencias simples, seguras y personalizadas, y al mismo tiempo exige una profesionalización más enfocada, con un mindset Human & AI First que ya empieza a consolidarse en muchas empresas del país. Lo vemos en la adopción inteligente de tecnologías como la inteligencia artificial, el retail media y los modelos predictivos. El reto de este 2025 no es solo crecer en volumen, sino madurar en capacidades. Y por eso, desde el eCommerce Institute, renovamos nuestro compromiso de co-crear conocimiento, impulsar el aprendizaje colaborativo y acompañar a las empresas ecuatorianas en su evolución digital”, afirma Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder & Global Executive SVP de VTEX.

Actividades destacadas durante el eCommerce Day Ecuador 2025:

Agenda general (19 de junio): Charlas magistrales, paneles con expertos internacionales y nacionales sobre comercio digital, IA aplicada al consumo masivo, comercio colaborativo y tendencias emergentes.

Charlas magistrales, paneles con expertos internacionales y nacionales sobre comercio digital, IA aplicada al consumo masivo, comercio colaborativo y tendencias emergentes. Workshops On-demand: Sesiones especializadas en comercio digital y marketing digital, disponibles para los participantes durante todo el evento.

Sesiones especializadas en comercio digital y marketing digital, disponibles para los participantes durante todo el evento. eCommerce Award Ecuador 2025: Reconocimiento a las empresas más innovadoras en el ámbito digital del país.

Adicionalmente, en el marco del evento, se presentarán nuevos volúmenes de la colección “Génesis de un Futuro Digital”, documentando la evolución del comercio electrónico en Iberoamérica con testimonios exclusivos de pioneros y expertos del sector.

Para participar y conocer más detalles sobre la agenda y actividades especiales, visita el sitio web oficial del evento: https://ecommerceday.ec/2025/.

