El equilibrio entre modelos flexibles y esquemas presenciales laborales

Por staff

03/05/2025

(Latam) La transición entre los modelos de trabajo presencial y a distancia sigue siendo uno de los principales desafíos en las empresas de los últimos años. Aunque el trabajo a distancia surgió como una necesidad impulsada por la pandemia del COVID-19, su continuidad en 2025 se enfrenta a un escenario dinámico. Recientemente, compañías como Microsoft, Google y Amazon tomaron decisiones clave para redefinir su forma de operar: Microsoft y Google adoptaron un modelo híbrido, mientras que Amazon estableció un modelo de presencialidad de cinco días a la semana.

La modalidad híbrida se consolidó en México y ya representa el 41% del mercado laboral, según datos del Estudio de Remuneración 2024-2025 de PageGroup. Además, esta modalidad sigue siendo la preferida por el 72% de los candidatos. Si bien prevalece la virtualidad, muchas organizaciones y talentos aún valoran los espacios compartidos como una vía para impulsar el crecimiento profesional y fortalecer la cultura interna.

Para equilibrar los modelos de trabajo, algunas empresas innovaron en la gestión de sus equipos. Nearsure, socio estratégico en innovación digital y crecimiento empresarial con presencia en 28 países de Latinoamérica, adoptó un modelo 100% remoto sin sacrificar el compromiso de los empleados que a su vez ofrece oficinas en Medellín (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil). En 2024, la empresa monitoreó la satisfacción de los empleados mediante el eNPS (Employee Net Promoter Score) y el eSAT (Employee Satisfaction), registrando un aumento de 49 a 64 en el eNPS global y un eSAT del 76%. En términos de eNPS, el resultado se posiciona por encima del promedio, ya que para la industria tech es 35, según SurveyMonkey.

Una de las estrategias adoptadas por la compañía fue el programa Together on Tour (TOT), el cual promueve reuniones presenciales en ciudades de diferentes países donde Nearsure está presente, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los equipos. En 2024, cuando el proyecto aún se llamaba Meet and Link, más del 60% de los empleados participaron en estas reuniones en ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Lima y Montevideo. Este año, en el marco del TOT, el proyecto se amplió a más países, como Perú, Costa Rica y República Dominicana, con el objetivo de dar a más empleados la oportunidad de participar en el programa y reforzar así un entorno basado en la autonomía, la confianza y la responsabilidad.

Otras empresas también están experimentando con distintos enfoques. Spotify, por ejemplo, permite a sus empleados trabajar desde cualquier lugar del mundo e invierte en programas de apoyo para garantizar el bienestar y la productividad. Sin embargo, algunas organizaciones sostienen que la falta de interacción física puede perjudicar la creatividad y el espíritu de equipo.

Según datos del informe Talent Trends 2024 de la consultora Cornerstone, en Latinoamérica el 62% de los trabajadores preferirían quedarse en un trabajo con opciones flexibles que aceptar un puesto mejor remunerado con estrictos requisitos de trabajo presencial. Las empresas que reconocen esta tendencia buscan soluciones para mantener la conexión entre los equipos, como Nubank, que implantó el Nu Way of Working, alternando siete semanas de trabajo a distancia con una semana de trabajo presencial.

De cara al futuro, los expertos afirman que sostener modelos flexibles depende de estrategias que preserven la cultura corporativa y mantengan altos niveles de satisfacción. Empresas como Nearsure tienen previsto ampliar el uso de People Analytics para medir el impacto de las políticas de trabajo y perfeccionar sus estrategias. La compañía pretende seguir avanzando en su enfoque en la experiencia del empleado, con los objetivos de aumentar su eNPS al 71% y alcanzar un eSAT del 86% en 2025.

“Estamos comprometidos con la creación de un entorno de trabajo que valore la autonomía, el bienestar y el crecimiento de los empleados. Nos estamos adaptando a las nuevas demandas del mercado así como también a las diferentes realidades culturales. El modelo 100% remoto, combinado con estrategias como ToT, oficinas disponibles en distintas ciudades y beneficios de coworks, demuestra nuestro esfuerzo por mantener viva la cultura, incluso a distancia. Al situar la experiencia del empleado en el centro de nuestras acciones usando métricas precisas, conseguimos impulsar la satisfacción y el éxito de nuestros equipos”, afirma Marcela Rodriguez, Chief People Experience Officer de Nearsure.

Con el avance de la tecnología y los cambios en las preferencias profesionales, la tendencia es que el modelo híbrido siga evolucionando. El desafío para las empresas será encontrar el punto ideal entre flexibilidad y un esquema completamente presencial, garantizando la productividad sin comprometer el rendimiento, tanto de los individuos como el de las empresas en su totalidad.

PERÚ. El 75% de los peruanos sigue eligiendo el trabajo híbrido, algo que es más valorado en las generaciones más jóvenes que por los baby boomers. El 52% de los empleadores tiene trabajo híbrido

COLOMBIA. el 90% de los colombianos prefiere un esquema de trabajo híbrido, con al menos 2 días de trabajo remoto, sin embargo, la conexión social es una de las principales razones por las que desean asistir al lugar de trabajo.

Ver más: El futuro del trabajo:”Hay que aprender a aprender”

Ver más: Argentina la mejor alumna del FMI. ¿De qué les sirve a los argentinos?

Ver más: Ecommerce crece a nivel mundial pero, ¿qué ocurre si consideramos la inflación?