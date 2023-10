El festival de cócteles más grande del mundo presenta a Jacob Martin como el mejor bartender del mundo

Por staff

30/09/2023

La competencia tan esperada trae experiencias de cócteles coloridos y colaboraciones inéditas a la ciudad de San Pablo

SÃO PAULO, Brasil, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Jacob Martin, de Canadá, fue reconocido por leyendas de la industria como el World Class Global Bartender del Año 2023. Eliminó de la competencia a más de 10,000 otros bartenders de élite que intentaron alcanzar el Everest de bartenders de este año.

Durante la competencia Jacob participó en una serie de desafíos durante cuatro días. Desde la creación de cócteles clásicos y elevarlos a un TEN con el favorito de los bartenders, Tanqueray No. TEN, Jacob también se atrevió a ir un paso más allá con la versatilidad de sabores de Johnnie Walker Black Label, así como también creando un cóctel Ketel One Decorado con Good que no solo impresionó a los jueces con su creatividad de sabores, sino que también tuvo un impacto positivo en su comunidad local en Canadá.

Al ganar, Jacob dijo: “Es un honor increíble ganar el World Class. No solo porque es el pináculo de la industria, sino también por el privilegio de competir con los gigantes esta semana. La comunidad de barternders es increíble y esta semana me recordó esto constantemente. Todos nos motivamos, aprendemos unos de otros y nos nutrimos de la increíble energía de esta fantástica ciudad. El estándar de la competencia fue fuera de este mundo, ¡pero ahora solo espero disfrutar un cóctel preparado por alguien más!”

Como parte de la competencia, San Pablo vio llegar a la ciudad a bartenders de renombre mundial, incluyendo a Monica Berg (de Tayer + Elementary de Londres), Giacomo Giannotti (del Mejor Bar del Mundo, Paradiso en Barcelona) y Ago Perrone (del The Connaught Bar de Londres) como jurados del evento y anfitriones de experiencias especiales de “Talla Mundial” en algunos de los establecimientos de vida nocturna más emblemáticos de la ciudad.

La competencia también marca el comienzo del World Class Cocktail Festival, con increíbles colaboraciones de bares en toda la ciudad, incluyendo Bar Dos Arcos, Tan Tan y Guilhotina Bar.

En general, el World Class Cocktail Festival se extiende a más de 1,000 establecimientos en todo Brasil, brindando a cientos de miles de amantes de los cócteles experiencias únicas de la talla de Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN y Don Julio.

World Class de este año también observó la inclusión del Foro de la Industria, una oportunidad para atraer, educar e inspirar a la comunidad de bartenders con seminarios y mesas redondas de jueces e invitados de World Class, los puntos más importantes incluyen: “De Insta a IRL: tendencias y cómo dominarlas”, con la ganadora de World Class 2017, Kaitlyn Stewart y la gerente de cultura de reserva Global de Diageo, Giuliana Pe Benito y “Tras bastidores de los Mejores Bares del Mundo” con propietarios de bares como Monica Berg, Thiago Benares y Benjamin Padron.

Marissa Johnston, directora global de Diageo World Class, dijo: “Después de World Class del año pasado en Sydney, la competencia siempre va a ser un desafío, sin embargo, los equipos de World Class en todo el mundo, el equipo de Brasil y, por supuesto, nuestros increíbles 54 competidores tomaron el control y tuvieron un éxito excepcional. El nivel de energía aquí es increíble y después de tantos meses de planificación, es una gran emoción ver como todo ha salido tan bien. Es muy emocionante ver cómo una ciudad cobra vida con excelentes bebidas y grandes experiencias.

“Jacob realmente llevó esta competencia al próximo nivel: se destacó en todas las áreas y el feedback de los jueces fue increíble. Jacob es ganador tan merecedor y espero con gran entusiasmo trabajar con él durante los próximos 12 meses, llegará muy lejos”.

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class desempeña un rol importante en la inspiración de mejores bebidas y la transformación de la cultura de los cócteles en todo el mundo apoyando a más de 450 000 bartenders en todo el mundo a través de capacitación y educación.

Para más información acerca de World Class y para mantenerse actualizado con las últimas bebidas, tendencias y entrenamiento, visite www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ y siga a @WorldClass en Instagram.

Contacto:

Sarah Deller

Worldclass@smarts.agency

Fotos asociadas con este comunicado de prensa están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77f78a75-50a6-4616-a676-43fa1257b526

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56d1fd1e-04e1-4884-b53a-414e4ae79329

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea082a38-ded1-4024-b1c3-6e62f04cf551

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.