El fraude de $Libra, modus operandi en el mundo cripto

Por staff

24/02/2025

(Global) El escándalo que ha envuelto el presidente de Argentina, Javier Milei, y que ha sacudido el mercado cripto demuestra que este mundo sigue siendo, como lo definen muchos expertos, el Salvaje Oeste.

Subir un 1.300% en cuestión de horas para desplomarse en cuestión de segundos. Eso es lo que hizo el pasado 14 de febrero $LIBRA, la criptomoneda que el presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó a través de sus redes sociales.

La promoción del mandatario del token $Libra, que dejó a miles de inversores en números rojos, no es el primero ni será el último de este tipo. “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”, dijo en una entrevista este lunes en su despacho de la Casa Rosada, dando forma a lo que algunos analistas y muchos reticentes vienen diciendo desde hace tiempo: parte del mercado cripto se asemeja más al juego de azar que a la inversión.

Según los expertos, la debacle de la criptomoneda, que hizo que miles de personas perdieran su dinero, podría tratarse de un caso de “rug pulling” (algo así como “tirar de la manta” o “tirar de la alfombra” en español), una estafa repetida muchas veces en el mundo de las monedas digitales.

“Para los que no entienden, un rug pull es una estafa de inversión en criptomonedas en la que los creadores o desarrolladores abandonan repentinamente un proyecto o salen de la estafa, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios”, definió la experta en criptomonedas “Lady Market”, en su cuenta de X.

“Generalmente los dueños del proyecto ya están comprados fuertemente en céntimos. Esto se hace viral, ingresan compras masivas de usuarios que desconocen, y cuando ya tienen ganancias fuertes, detonan la moneda. Como es en el caso de $LIBRA”, agregó.

“Por lo general, intentan generar la mayor expectativa posible -casi siempre contratando celebridades para respaldar el producto- antes de tomar el dinero de los inversores y desaparecer”, le explica a BBC Mundo Eduardo Valpuesta, director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra, en España.

Milei se considera una víctima de este esquema. La oposición, en cambio, lo ve como el principal responsable de este desastre. Ambos (unos más que otro) pueden tener su parte de razón.

Detrás de este activo estaba el proyecto llamado Viva la Libertad de la empresa privada KIP Network. Sandra Adrián, CEO de Modo Cripto, explica que el presidente ha ejercido de “señuelo”, para dar confianza a los inversores: el objetivo era que creyeran en los fundamentos de la $Libra, en su valor y utilidad.

Otro esquema muy empleado es el pump and dump, donde el precio del activo se va inflando artificialmente a través de información engañosa o una promoción excesiva. Los responsables de inflar el precio venden en masa los activos provocando un desplome de su valor y dejando a los demás con pérdidas.

A estos se suman también los esquemas Ponzi o estafa piramidal. Uno de los casos más resonados es BitConnect, una plataforma de inversión en EE UU que promovió de manera fraudulenta oferta de criptomonedas como una inversión altamente rentable. Sus promotores engañaron a los inversores con un supuesto programa de préstamos basado en una tecnología exclusiva, que prometía generar grandes beneficios y rendimientos garantizados aprovechando la volatilidad de los mercados de criptomonedas. No obstante, operaba como un clásico esquema Ponzi, donde los pagos a los inversores iniciales provenían del dinero de nuevos ahorradores. Los promotores confesaron que hasta el 15% de los fondos invertidos en BitConnect fueran desviados directamente a un fondo secreto utilizado en beneficio del dueño de la plataforma y su cúpula.

¿Cómo podemos evitarlo?

“Entre los proyectos cripto establecidos y los fraudulentos hay una línea muy fina, pero los últimos se caracterizan casi siempre por ser pequeños desarrollos que no tienen nada detrás o en los que la moneda no tiene ninguna utilidad”, explica Andrea Baronchelli, profesor de Ciencias de la Complejidad de la City University de Londres y miembro del Instituto Alan Turing.

“Aparecen de la nada y no son conocidos en el ecosistema cripto. Sus creadores afirman que conseguirán resultados rápidos, pero como la moneda en realidad no tiene ninguna utilidad, eso significa que no tiene ningún sentido como inversión a largo plazo”, dice Baronchelli.

“El caso de $LIBRA nos muestra cómo el entusiasmo generado en redes sociales puede inflar artificialmente el valor de un token, solo para derrumbarse cuando la especulación alcanza su punto máximo”, añade Javier Molina, asesor de Mercado de la plataforma eToro.

“Los inversores deben ser cautelosos y entender que, en este nuevo panorama digital, el impacto de los memes puede ser tan poderoso como efímero, convirtiendo la volatilidad en un factor clave a la hora de evaluar este tipo de activos”.

