El fundador de TSMC declara muerto el libre comercio de chips

Por staff

29/10/2024

El fundador del fabricante de chips por contrato Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) advirtió que la compañía enfrenta su mayor desafío a medida que el libre comercio de chips continúa siendo sofocado, informó Bloomberg.

Morris Chang, quien se retiró como presidente en 2018, dijo en un evento de la compañía en Taiwán que, a medida que aumentan las tensiones geopolíticas, el libre comercio global de semiconductores “ha muerto”, creando nuevas barreras para el crecimiento, escribió la agencia de noticias.

Según se informa, dijo que TSMC se había convertido en un campo de batalla y ahora es “verdaderamente un territorio que todas las grandes potencias quieren asegurar”.

La semana pasada, la compañía se vio obligada a dejar de enviar chips fabricados para un cliente con sede en China después de descubrir que los componentes terminaron en un procesador Huawei.

Las sanciones de Estados Unidos prohíben a Huawei importar chips avanzados 5G y de inteligencia artificial.

TSMC es un importante proveedor de chips para Nvidia y Apple. Está recibiendo $ 11.6 mil millones en subvenciones y préstamos del gobierno para construir una tercera planta de producción de chips en el estado estadounidense de Arizona.

Recientemente elevó su previsión de crecimiento de los ingresos para 2024 al 30%, tras registrar un aumento interanual del 54,2% en el beneficio neto en el tercer trimestre. Espera que los ingresos del cuarto trimestre crezcan entre el 33% y el 37%.

