El futuro de los negocios: Un nuevo modelo de engagement

Por staff

24/07/2024

Por: Nikhil Behl, vicepresidente ejecutivo de Software

(Global) Imaginen encontrarse a punto de un renacimiento digital, en el cual cada salto tecnológico redefina la manera en que vivimos y trabajamos. Al igual que los exploradores alguna vez navegaron aguas desconocidas, las empresas actuales deben trazar un rumbo para cruzar el océano de rápidas innovaciones y cambiantes demandas de los consumidores. En FICO World 24, nuestros clientes aprovecharon la oportunidad de conocer el futuro de los negocios, explorar las innovaciones y combatir las complejidades del panorama moderno. Desde la aceleración y aplicación de inteligencia artificial (IA) en los negocios y su presencia cada vez mayor en la conciencia global hasta el papel fundamental de las perspectivas impulsadas por los datos, el evento señaló el camino para quienes están listos para emprender el cambio.

No se trata sólo de reaccionar ante el cambio, sino de dirigir proactivamente la transformación para atraer mejor a los clientes, es decir, fomentar un mayor engagement. Adoptar una evolución y previsión estratégica es crucial para navegar en este panorama dinámico. Los asistentes exploraron estrategias para aprovechar las nuevas tecnologías, optimizar las operaciones y fomentar una cultura de mejora continua para mantenerse competitivos.

Revolucionando las conexiones con los clientes: La ventaja de FICO Platform

Uno de los temas más destacados en FICO World 24 fue el anuncio de mejoras innovadoras a FICO Platform, las cuales buscan revolucionar las conexiones con los clientes y redefinir la manera en que las empresas interactúan con sus públicos. En FICO, nuestra misión es ofrecer la mejor inteligencia aplicada para impulsar esas conexiones y, de esa forma, cumplir nuestro compromiso con la innovación y la excelencia.

En el mundo actual, los clientes ya no sólo hablan con personas de la empresa. No se limitan a sólo llamar a los vendedores o a visitar la tienda, sino que también utilizan aplicaciones, sitios web, motores de búsqueda, chatbots y mensajes de texto. Todas estas interacciones están impulsadas por un CRM (Gestión de relación con los clientes) estándar de primera generación que no logra mantenerse al día con las demandas en tiempo real.

FICO Platform transciende las limitaciones de ese software tradicional de gestión de relaciones con el cliente para ofrecer soluciones dinámicas, prescriptivas y contextualmente conscientes. Esto permite a las empresas brindar experiencias personalizadas a escala, fomentar la colaboración y derribar los silos para construir relaciones significativas con los clientes. La capacidad de la plataforma para proporcionar información relevante en tiempo real asegura que cada interacción con el cliente sea óptima, a fin de mejorar la satisfacción y la lealtad.

La visión de nuestro CEO para FICO y su evolución

Durante mi charla con el CEO de FICO, Will Lansing, discutimos la evolución de nuestra empresa y el firme compromiso con nuestra visión primordial. Will destacó cómo la claridad del propósito de FICO —analizar los datos para tomar decisiones informadas— ha impulsado nuestro éxito. Cuando operativizamos el análisis, nos aseguramos de que las decisiones basadas en datos se integren de manera fluida en los procesos empresariales. Este enfoque mantiene a FICO a la vanguardia de la innovación y ayuda a las organizaciones a optimizar cada interacción con sus clientes a través de un uso integral de los datos y un análisis avanzado. Nuestra conversación también abordó el futuro de la IA y su papel en la mejora de los procesos de toma de decisiones, además de enfatizar la importancia de una implementación de IA ética y responsable.

Presentamos el primer mercado digital de APIs: Pioneros en innovación

Otro desarrollo emocionante en FICO World 24 fue el anuncio de que lanzaremos el primer mercado digital de APIs (Interfaz de programación de aplicaciones) para gestión de decisiones. Esta iniciativa vanguardista revolucionará la colaboración y la innovación, ya que fungirá como una central para descubrir y compartir nuevos software y servicios durante el ciclo de vida del negocio y ofrecerá una plataforma en la cual los clientes puedan publicar y compartir sus propias soluciones.

Con agilidad y experiencia compartida como eje rector, el mercado de APIs fomentará una cultura de colaboración que impulsará una innovación sin precedentes y cambios significativos en las operaciones comerciales. Las empresas podrán aprovechar una red diversa de socios para acceder a herramientas y recursos de vanguardia, a fin de mejorar su capacidad de responder ante las demandas del mercado e innovar rápidamente. Los invito a seguir de cerca más noticias sobre este tema en 2024.

Afrontar el futuro con confianza

De cara al futuro, FICO continúa comprometido a rebasar las fronteras de lo posible. Las mejoras a FICO Platform y el lanzamiento del mercado digital de APIs son sólo el comienzo. Aprovechamos las tecnologías de vanguarda y fomentamos una cultura de colaboración para permitir a las empresas satisfacer las siempre cambiantes demandas de sus clientes.

¡Veamos qué tan lejos podemos llegar el próximo año!

